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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Lisäbassot

Nauti upeista bassoäänistä mukavilla, tukevilla ja tehokkailla nappikuulokkeilla.

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tehostavat äänentoistoa

Lisäbassot

  • 15 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Korvasanka

Asymmetrinen kaapelointi pitää kaapelit pois tieltä

Tämä ratkaisee yksinkertaisen tehokkaasti johtojen sotkeutumisongelman. Johtoja ei pidetä kaulalla vaan niskan takana.

Muotoiltu korvasanka parantaa käyttömukavuutta ja vakautta

Korvasanka pysyy paikoillaan korvan takana liikkeessäkin – kuuloke tuntuu mukavalta korvassa ja kuulostaa aina hyvältä.

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Arvioitu tuote: SHS3300BK Headphones

Arvioitu tuote: SHS3300BK Headphones

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHS3300BK Auscultadores

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHS3300BK Auscultadores

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Edut

Hervorragender klang u sitzt gut

Haitat

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHS3300WT Kopfhörer

Käyttöpäivä 2021-05-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHS3300WT Kopfhörer

Käyttöpäivä 2021-05-30

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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