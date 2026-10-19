TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Ensisijainen kuva
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Korvasankakuulokkeet ja mikrofoni

SHS3305BK/10

Tukeva; pysyy varmasti korvassa

Nämä erittäin miellyttävät, aktiiviseen käyttöön suunnitellut ergonomiset korvasankakuulokkeet tarjoavat upean äänenlaadun suoraan korviisi. Integroitu mikrofoni välittää äänet tarkasti.

Näytä kaikki edut

Joustava korvasanka sopii kaikille

Tukeva; pysyy varmasti korvassa

  • 15 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Korvasanka

15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää

15 millimetrin kaiutinelementtiä on erittäin mukava käyttää

Pientä 15 millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.

Ergonomisesti suunnitellut mukavat kuulokkeet

Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Joustava 3D Flex Soft -korvasanka sopii kaikille korville

Tämä pehmeä ja joustava 3D-korvasanka pysyy mukavasti paikallaan myös liikkuessa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.