2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHS3305BK/10
Tukeva; pysyy varmasti korvassa
Nämä erittäin miellyttävät, aktiiviseen käyttöön suunnitellut ergonomiset korvasankakuulokkeet tarjoavat upean äänenlaadun suoraan korviisi. Integroitu mikrofoni välittää äänet tarkasti.
15 mm:n elementit / avoin takaosa
Korvasanka
Pientä 15 millimetrin kaiutinelementtiä on mukava käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti kuulokkeen kaiutinelementiksi.
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.
Tämä pehmeä ja joustava 3D-korvasanka pysyy mukavasti paikallaan myös liikkuessa.
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