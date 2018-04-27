2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tunne basso, näe rytmi.
Philips HX1 -nappikuulokkeilla et vain tunne basson voimaa vaan myös näet sen. Musiikki elää näissä kuulokkeissa – silminnähtävästi. Kerää katseita LED-kuulokkeilla, jotka tuovat valoa ja sykettä juhliin kuin juhliin.
8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa
Nappikuuloke
Bassorefleksiportti päästää ilmaa ulos ja tuo bassoääniin lisää voimaa. Näin matalataajuiset äänet voidaan toistaa tehokkaammin.
Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti johdon paristokotelossa olevan LED-liukupainikkeen avulla.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX10 Hörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHX10 Hörlurar