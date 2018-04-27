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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet

SHX10/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tunne basso, näe rytmi.

Philips HX1 -nappikuulokkeilla et vain tunne basson voimaa vaan myös näet sen. Musiikki elää näissä kuulokkeissa – silminnähtävästi. Kerää katseita LED-kuulokkeilla, jotka tuovat valoa ja sykettä juhliin kuin juhliin.

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Tunne basso, näe rytmi.

  • 8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa

  • Nappikuuloke

Jopa 6 tuntia tehokasta LED-valoa

Jopa 6 tuntia tehokasta LED-valoa

Bassorefleksiportti tehostaa bassoääniä

Bassorefleksiportti tehostaa bassoääniä

Bassorefleksiportti päästää ilmaa ulos ja tuo bassoääniin lisää voimaa. Näin matalataajuiset äänet voidaan toistaa tehokkaammin.

Voit hallita musiikin näkyvyyttä LED-painikkeella

Voit hallita musiikin näkyvyyttä helposti johdon paristokotelossa olevan LED-liukupainikkeen avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

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Arvioitu tuote: SHX10 Hörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHX10 Hörlurar

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