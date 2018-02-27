2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erinomainen ääni
Olemme täydellisiä kaikkeen äänentoistoon. Herätämme eloon kannettavasta tietokoneesta tulevat äänet muhkeasti. Kätevä kaapelien hallinta pitää pöydän siistinä!
Virtalähteenä USB
Äänitulo
Tässä Philipsin PC-kaiuttimessa on hyvä äänenlaatu ja täyteläinen bassotoisto kaiutinkotelojärjestelmästä.
USB-kaapelin voi liittää suoraan USB-porttiin, ja kannettava tietokoneesi tunnistaa laitteen automaattisesti siirrettäväksi USB-massamuistiksi.
Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.
4.1
5:stä
16
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers
KevM
09/09/2013
United Kingdom
Brilliant little speakers
I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers
Nello28
07/07/2014
Italia
Lo stile vintage miniaturizzato.
Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Altoparlanti USB per notebook
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPA20 Altoparlanti USB per notebook