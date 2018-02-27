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Tuotanto lopetettu

Kannettavan USB-kaiuttimet

SPA20/00

4.1

| (16) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Erinomainen ääni

Olemme täydellisiä kaikkeen äänentoistoon. Herätämme eloon kannettavasta tietokoneesta tulevat äänet muhkeasti. Kätevä kaapelien hallinta pitää pöydän siistinä!

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Erinomainen ääni

  • Virtalähteenä USB

  • Äänitulo

Täyteläinen bassotoisto

Tässä Philipsin PC-kaiuttimessa on hyvä äänenlaatu ja täyteläinen bassotoisto kaiutinkotelojärjestelmästä.

USB-liittimen kautta virtaa

USB-liittimen kautta virtaa

USB-kaapelin voi liittää suoraan USB-porttiin, ja kannettava tietokoneesi tunnistaa laitteen automaattisesti siirrettäväksi USB-massamuistiksi.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

16

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPA20 Notebook USB speakers

07/07/2014

Italia

Italia

Lo stile vintage miniaturizzato.

Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!

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Arvioitu tuote: SPA20 Altoparlanti USB per notebook

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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