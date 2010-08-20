2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
"...nauroin koko päivän!"
Pidä elämäsi tärkeimmät hetket elossa aina Philipsin PhotoFrame-kehyksen avulla. Pienikokoista kehystä on helppo käyttää, siinä on runsaasti muistitilaa ja se näyttää hyvältä kaikkialla.
17,8 cm (7")
16:10 kuvasuhde
Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.
RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.
Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
20/08/2010
Deutschland
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame