imagen Pro luo terävät, eloisat ja luonnolliset ihonvärit

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.