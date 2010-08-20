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Tuotanto lopetettu

Digitaalinen PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

"...nauroin koko päivän!"

Pidä elämäsi tärkeimmät hetket elossa aina Philipsin PhotoFrame-kehyksen avulla. Pienikokoista kehystä on helppo käyttää, siinä on runsaasti muistitilaa ja se näyttää hyvältä kaikkialla.

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"...nauroin koko päivän!"

  • 17,8 cm (7")

  • 16:10 kuvasuhde

imagen Pro luo terävät, eloisat ja luonnolliset ihonvärit

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPF1017 Digital PhotoFrame

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