2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SPH8608/12
Kerro taas tarinoita
Valokuva-albumin avulla voit kertoa tarinoita. Kuvat saavat ihmisen nauramaan, hätkähtämään, itkemään ja hymyilemään - sanomatta sanaakaan. Sitä kannattaa kokeilla ja näyttää toisillekin.
20,3 cm
Kosketusohjaimet kehyksessä
Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.
Tämä akun telakointiasema toimii sekä telineenä että laturina. Täyteen ladattuna kehyksen sisäinen akku takaa 2 tunnin langattoman kuvankatseluelämyksen.
Philipsin valokuva-albumit on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
2.8
5:stä
13
Arviot
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale
lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale