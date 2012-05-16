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Tuotanto lopetettu

Digitaalinen valokuva-albumi

SPH8608/12

2.8

| (13) Arviot

Kerro taas tarinoita

Valokuva-albumin avulla voit kertoa tarinoita. Kuvat saavat ihmisen nauramaan, hätkähtämään, itkemään ja hymyilemään - sanomatta sanaakaan. Sitä kannattaa kokeilla ja näyttää toisillekin.

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Digitaalinen valokuva-albumi

Kerro taas tarinoita

  • 20,3 cm

  • Kosketusohjaimet kehyksessä

Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina säästää energiaa

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.

Helppokäyttöinen akun telakointiasema

Tämä akun telakointiasema toimii sekä telineenä että laturina. Täyteen ladattuna kehyksen sisäinen akku takaa 2 tunnin langattoman kuvankatseluelämyksen.

Ympäristöystävällinen valokuva-albumi

Philipsin valokuva-albumit on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.8

5:stä

13

Arviot

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SPH8608 Album fotografico digitale

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