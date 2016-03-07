2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SSC5001/10
Mukauta kuuntelukokemustasi kotona
Kevyillä ja langattomilla SSC5001 AudioBoost -TV-kuulokkeilla kuulet TV:n äänet kovemmin ja selkeämmin muita häiritsemättä. Automaattiset virrankatkaisu- ja kanavanvalintatoiminnot helpottavat arkea.
15 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen. Digitaalinen langaton yhteys varmistaa korkealaatuisen siirron ja luokkansa parhaan äänen.
Kun sammutat television äänen yhdellä painikkeella, AudioBoost-TV-kuulokkeiden mikrofoni toistaa ympärilläsi kuuluvat äänet selkeästi. Voit puhua vaivattomasti perheesi kanssa ja kuulet ympäristösi paremmin.
AudioBoost-TV-kuulokkeita ei tarvitse aktivoida painamalla painiketta. Älykäs mekanismi tunnistaa, milloin kuulokkeet ovat käytössä ja käynnistää ja sammuttaa ne automaattisesti. Ei enää huolia kuulokkeiden virransammutuksesta.
2.8
5:stä
17
Arviot
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Edut
guter Sitz
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer