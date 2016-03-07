Facilité de mise en route, très bonne qualité d'écoute. Les commandes sont bien accessibles, la molette des balances un peu trop sensible et se dérègle facilement. J'ai mis une note de 3 car le gros point noir à mon avis, c'est les écouteurs, trop gros et trop durs au bout d'une demie heure, ça devient trop douloureux, ça ne devrait pas être trop difficile à améliorer, ce casque n'a pas dû être assez testé. C'est pour cette raison que je ne peut pas le recommander, dommage !!!