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Tuotanto lopetettu

Langattomat AudioBoost-TV-kuulokkeet

SSC5001/10

2.8

| (17) Arviot

Mukauta kuuntelukokemustasi kotona

Kevyillä ja langattomilla SSC5001 AudioBoost -TV-kuulokkeilla kuulet TV:n äänet kovemmin ja selkeämmin muita häiritsemättä. Automaattiset virrankatkaisu- ja kanavanvalintatoiminnot helpottavat arkea.

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Mukauta kuuntelukokemustasi kotona

  • 15 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen

15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen

15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen. Digitaalinen langaton yhteys varmistaa korkealaatuisen siirron ja luokkansa parhaan äänen.

Ympäristötila vahvistaa äänet, jolloin puhe kuuluu paremmin

Kun sammutat television äänen yhdellä painikkeella, AudioBoost-TV-kuulokkeiden mikrofoni toistaa ympärilläsi kuuluvat äänet selkeästi. Voit puhua vaivattomasti perheesi kanssa ja kuulet ympäristösi paremmin.

Automaattinen käynnistys ja sammutus, kun kuulokkeet laitetaan päähän / otetaan pois

Automaattinen käynnistys ja sammutus, kun kuulokkeet laitetaan päähän / otetaan pois

AudioBoost-TV-kuulokkeita ei tarvitse aktivoida painamalla painiketta. Älykäs mekanismi tunnistaa, milloin kuulokkeet ovat käytössä ja käynnistää ja sammuttaa ne automaattisesti. Ei enää huolia kuulokkeiden virransammutuksesta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

17

Arviot

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Edut

guter Sitz

Haitat

keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

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