2 vuoden takuu
STH3010/30
Kompakti ja kokoontaitettava
Käyttövalmis ˜30 sekunnissa
1 000 W, jopa 20 g/min
Ei vaadi silityslautaa
Höyrystimemme on suunniteltu kevyeksi, kompaktiksi ja kokoontaitettavaksi, joten sen käyttö ja säilytys on helppoa, ja asusi pysyvät sileinä aina ja kaikkialla. Se on erinomainen kumppani nopeaan viimeistelyyn niin kotona kuin matkoillakin
Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua, ei vaivaa - hetkessä valmista.
Käsikäyttöinen höyrylaitteemme tuottaa jopa 20g/min jatkuvaa höyryä 1000W:n ansiosta. Nopeaa ja kätevää höyryttämistä varten.
Arviot
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.