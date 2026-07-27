2 vuoden takuu
STH3020/70
Kompakti ja kokoontaitettava
Käyttövalmis ˜30 sekunnissa
1 000 W, jopa 20 g/min
Ei vaadi silityslautaa
Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua, ei vaivaa - hetkessä valmista.
Höyrystimene mukana tulee pussi, joka on hyödyllinen matkustaessa tai säylytykseen kotona.
Sisältää 120 ml:n irrotettavan vesisäiliön, jonka avulla voit höyryttää koko asukokonaisuuden ilman uudelleentäyttöä. Voit helposti irrottaa höyrystimen vesisäiliön ja täyttää sen uudelleen hanan alla.
Arviot
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.