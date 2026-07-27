Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

Kannettava höyrystimemme on suunniteltu kevyeksi, kompaktiksi ja kokoontaitettavaksi. Helppokäyttöisen höyrystimen avulla voit varmistaa, että vaatteesi ovat raikkaat milloin tahansa ja missä tahansa. Se on ihanteellinen, helposti säilytettävä kumppanisi niin kotona kuin matkoillakin, jotta voit käden käänteessä viimeistellä vaatteesi joka tilaisuutta varten.