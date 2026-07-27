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  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
  • Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

3000 SeriesKannettava höyrystin

STH3020/70

Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu
Kannettava höyrystimemme on suunniteltu kevyeksi, kompaktiksi ja kokoontaitettavaksi. Helppokäyttöisen höyrystimen avulla voit varmistaa, että vaatteesi ovat raikkaat milloin tahansa ja missä tahansa. Se on ihanteellinen, helposti säilytettävä kumppanisi niin kotona kuin matkoillakin, jotta voit käden käänteessä viimeistellä vaatteesi joka tilaisuutta varten.
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Helppo ryppyjenpoisto kotona ja matkalla

Kompakti ja kokoontaitettava ratkaisu

  • Kompakti ja kokoontaitettava

  • Käyttövalmis ˜30 sekunnissa

  • 1 000 W, jopa 20 g/min

  • Ei vaadi silityslautaa

Käyttövalmis vain 30 sekunnissa

Käyttövalmis vain 30 sekunnissa

Höyrytysvalmis vain 30 sekunnissa. Valo ilmaisee kun höyryttämisen voi aloittaa, joten olet valmis käden käänteessä. Ei odottelua, ei vaivaa - hetkessä valmista.

Sisältää pussin helppoa säilytystä varten

Sisältää pussin helppoa säilytystä varten

Höyrystimene mukana tulee pussi, joka on hyödyllinen matkustaessa tai säylytykseen kotona.

120ml irrotettava vesisäiliö helppoa täyttöä varten

Sisältää 120 ml:n irrotettavan vesisäiliön, jonka avulla voit höyryttää koko asukokonaisuuden ilman uudelleentäyttöä. Voit helposti irrottaa höyrystimen vesisäiliön ja täyttää sen uudelleen hanan alla.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän 10 sekunnin seisonnan jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.