Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin

Olet valinnut asun, mutta aikaa vaatteiden silittämiseen ei ole. Ei hätää, me autamme! Unohda hankala silitysrauta ja valitse Philips 5000 Series kannettava höyrystin. Valmiina 35 sekunnissa, ja sen käyttö on vaivatonta. Tyylikästä ilman palamisriskiä!