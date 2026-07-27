2 vuoden takuu
STH5010/70
Myös herkille tekstiileille ja hankalille rypyille
Tyylikäs ja virtaviivainen muotoilu – helppo käyttää
Kannettava matkoja varten, helppo säilyttää
Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on valmis höyryttämään silloin kuin sinäkin. Aseta pää höyryttämään vaateripustimella tai tasaisella alustalla olevat vaatteet ja anna mennä. Kallistettavan pään ansiosta laite on helppo pakata matkoja varten ja kätevä säilyttää kotona.
Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on helppokäyttöinen ja lämpenee vain 35 sekunnissa. Voit unohtaa hankalan vanhan silityslaudan – nyt et tarvitse sitä. Höyrytä vaatteet sileiksi vaateripustimella tai tasaisella alustalla. Valmista tuli.
Philipsin 5000 Series kannettavan höyrystimen avulla pääset eroon hankalista rypyistä kaikissa silitettävissä vaatteissa. Eco on oletusarvoinen energiansäästöasetus. Max tuottaa enemmän höyryä ja sopii sitkeämpiin ryppyihin esimerkiksi puuvillassa.
Arviot
Testattu seuraavilla bakteerien/hiivojen testikannoilla: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^ Testattu seuraavilla punkkien testikannoilla: Dermatophagoides farinae (uros- ja naaraspuoliset aikuiset pölypunkit ja toukat).
1 400 W:n teholuokitus perustuu tilanteeseen, jossa laite on liitetty 240 V:n virtalähteeseen. Todellinen teholuokitus voi vaihdella jännitteen mukaan.