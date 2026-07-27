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  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin

5000 SeriesKannettava höyrystin

STH5010/70

Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
Olet valinnut asun, mutta aikaa vaatteiden silittämiseen ei ole. Ei hätää, me autamme! Unohda hankala silitysrauta ja valitse Philips 5000 Series kannettava höyrystin. Valmiina 35 sekunnissa, ja sen käyttö on vaivatonta. Tyylikästä ilman palamisriskiä!
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Vie tyylisi uudelle tasolle Philipsin kanssa

Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin

  • Myös herkille tekstiileille ja hankalille rypyille

  • Tyylikäs ja virtaviivainen muotoilu – helppo käyttää

  • Kannettava matkoja varten, helppo säilyttää

Tyylikäs muotoilu ja säädettävä pää: helppo käyttää ja säilyttää

Tyylikäs muotoilu ja säädettävä pää: helppo käyttää ja säilyttää

Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on valmis höyryttämään silloin kuin sinäkin. Aseta pää höyryttämään vaateripustimella tai tasaisella alustalla olevat vaatteet ja anna mennä. Kallistettavan pään ansiosta laite on helppo pakata matkoja varten ja kätevä säilyttää kotona.

Plug & play: käyttövalmis muutamassa sekunnissa, silityslautaa ei tarvita

Plug & play: käyttövalmis muutamassa sekunnissa, silityslautaa ei tarvita

Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on helppokäyttöinen ja lämpenee vain 35 sekunnissa. Voit unohtaa hankalan vanhan silityslaudan – nyt et tarvitse sitä. Höyrytä vaatteet sileiksi vaateripustimella tai tasaisella alustalla. Valmista tuli.

Eco- ja Max-asetukset: valitse asuusi sopiva

Eco- ja Max-asetukset: valitse asuusi sopiva

Philipsin 5000 Series kannettavan höyrystimen avulla pääset eroon hankalista rypyistä kaikissa silitettävissä vaatteissa. Eco on oletusarvoinen energiansäästöasetus. Max tuottaa enemmän höyryä ja sopii sitkeämpiin ryppyihin esimerkiksi puuvillassa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu seuraavilla bakteerien/hiivojen testikannoilla: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^ Testattu seuraavilla punkkien testikannoilla: Dermatophagoides farinae (uros- ja naaraspuoliset aikuiset pölypunkit ja toukat).

  2. 1 400 W:n teholuokitus perustuu tilanteeseen, jossa laite on liitetty 240 V:n virtalähteeseen. Todellinen teholuokitus voi vaihdella jännitteen mukaan.