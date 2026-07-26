2 vuoden takuu
STH5020/20
Myös herkille tekstiileille ja hankalille rypyille
Tyylikäs ja virtaviivainen muotoilu – helppo käyttää
Kannettava matkoja varten, helppo säilyttää
Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on valmis höyryttämään silloin kuin sinäkin. Aseta pää höyryttämään vaateripustimella tai tasaisella alustalla olevat vaatteet ja anna mennä. Kallistettavan pään ansiosta laite on helppo pakata matkoja varten ja kätevä säilyttää kotona.
Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on helppokäyttöinen ja lämpenee vain 35 sekunnissa. Voit unohtaa hankalan vanhan silityslaudan – nyt et tarvitse sitä. Höyrytä vaatteet sileiksi vaateripustimella tai tasaisella alustalla. Valmista tuli.
Philipsin 5000 Series kannettavan höyrystimen avulla pääset eroon hankalista rypyistä kaikissa silitettävissä vaatteissa. Eco on oletusarvoinen energiansäästöasetus. Max tuottaa enemmän höyryä ja sopii sitkeämpiin ryppyihin esimerkiksi puuvillassa.
4.3
5:stä
7
Arviot
LeahG
26/07/2026
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Such a handy steamer!
Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
JummyK
25/06/2026
United Kingdom
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Your perfect fabric refresh buddy
The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
SoleP
22/06/2026
United Kingdom
Osa myynninedistämistä
Amazing steamer
This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Arvioitu tuote: 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Testattu seuraavilla bakteerien/hiivojen testikannoilla: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^ Testattu seuraavilla punkkien testikannoilla: Dermatophagoides farinae (uros- ja naaraspuoliset aikuiset pölypunkit ja toukat).
1 400 W:n teholuokitus perustuu tilanteeseen, jossa laite on liitetty 240 V:n virtalähteeseen. Todellinen teholuokitus voi vaihdella jännitteen mukaan.