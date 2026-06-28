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  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
  • Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin

5000 SeriesKannettava höyrystin

STH5030/80

5
| (2) Arviot
Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin
Olet valinnut asun, mutta sinulla ei ole aikaa silittää sitä. Ei huolta, me autamme! Unohda kömpelö silitysrauta ja valitse Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin. Se on valmis 35 sekunnissa ja sitä on ilo käyttää. Taattua tyyliä ilman palamisen riskiä!
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Vie tyylisi uudelle tasolle Philipsin kanssa

Muodin tulevaisuus: höyry takaa tyylin

  • Myös herkille tekstiileille ja hankalille rypyille

  • Tyylikäs ja virtaviivainen muotoilu – helppo käyttää

  • Kannettava matkoja varten, helppo säilyttää

Tyylikäs muotoilu ja säädettävä pää: helppo käyttää ja säilyttää

Tyylikäs muotoilu ja säädettävä pää: helppo käyttää ja säilyttää

Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on valmis höyryttämään silloin kuin sinäkin. Aseta pää höyryttämään vaateripustimella tai tasaisella alustalla olevat vaatteet ja anna mennä. Kallistettavan pään ansiosta laite on helppo pakata matkoja varten ja kätevä säilyttää kotona.

Plug & play: käyttövalmis muutamassa sekunnissa, silityslautaa ei tarvita

Plug & play: käyttövalmis muutamassa sekunnissa, silityslautaa ei tarvita

Philipsin 5000 Series kannettava höyrystin on helppokäyttöinen ja lämpenee vain 35 sekunnissa. Voit unohtaa hankalan vanhan silityslaudan – nyt et tarvitse sitä. Höyrytä vaatteet sileiksi vaateripustimella tai tasaisella alustalla. Valmista tuli.

Eco- ja Max-asetukset: valitse asuusi sopiva

Eco- ja Max-asetukset: valitse asuusi sopiva

Philipsin 5000 Series kannettavan höyrystimen avulla pääset eroon hankalista rypyistä kaikissa silitettävissä vaatteissa. Eco on oletusarvoinen energiansäästöasetus. Max tuottaa enemmän höyryä ja sopii sitkeämpiin ryppyihin esimerkiksi puuvillassa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2
1

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Handy Steamer!

I’ve been really impressed with the Philips 5000 Series Handheld Steamer. It heats up quickly, is lightweight and easy to use, and removes creases with minimal effort. It’s perfect for freshening up clothes without having to get the ironing board out, and the compact design makes it great for storing or taking away when travelling. A really handy addition to my routine.

Arvioitu tuote: 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

Arvioitu tuote: 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

This is perfect!

This is perfect! What I love most about the steamer is that its so easy to travel with. It's easy to use and you can literally use it anywhere. To me it feels well built and there are no issues I have ran into. I recieved this item for free to review, however, I would purchase this even more so when it is on offer.

Arvioitu tuote: 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

Arvioitu tuote: 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu seuraavilla bakteerien/hiivojen testikannoilla: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^ Testattu seuraavilla punkkien testikannoilla: Dermatophagoides farinae (uros- ja naaraspuoliset aikuiset pölypunkit ja toukat).

  2. 1 400 W:n teholuokitus perustuu tilanteeseen, jossa laite on liitetty 240 V:n virtalähteeseen. Todellinen teholuokitus voi vaihdella jännitteen mukaan.