2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Spotify joka huoneessa
Neljä kaiutinelementtiä ja Spotify Connect tarjoavat autenttisen äänikokemuksen vailla vertaa. Voit kuunnella musiikkia mistä tahansa kaiuttimesta käyttämällä Spotify-sovellusta kätevästi kaukosäätimenä. Laajenna järjestelmää langattomasti mihin tahansa huoneeseen ja jatka kuuntelua siitä mihin jäit vain yhdellä painalluksella.
Spotify Connect
Monihuone
PLAY-painikkeen painaminen riittää
Kaiuttimessa on kätevät ohjauspainikkeet yleisimmin käytettäville toiminnoille (toisto/tauko, äänenvoimakkuus, edellinen/seuraava). Kun olet valinnut sovelluksen kautta albumin, soittolistan tai aseman, voit ohittaa, toistaa tai keskeyttää kappaleita suoraan kaiuttimen painikkeilla.
Philips-monihuonekaiuttimien asennus ja ohjaus on helppoa Philips SpeakerSet Multiroom Manager -sovelluksen avulla. Liitä vain uudet Philips Spotify -monihuonekaiuttimet kodin langattomaan verkkoon. Jos kaiuttimia on useita, voit sovelluksen avulla ryhmittää kaiuttimet joustavasti monihuonekäyttöön.
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4.0
5:stä
16
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker
therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker
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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker
Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.