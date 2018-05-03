Ohjaa suoraan kaiuttimesta – sovellusta ei tarvita

Kaiuttimessa on kätevät ohjauspainikkeet yleisimmin käytettäville toiminnoille (toisto/tauko, äänenvoimakkuus, edellinen/seuraava). Kun olet valinnut sovelluksen kautta albumin, soittolistan tai aseman, voit ohittaa, toistaa tai keskeyttää kappaleita suoraan kaiuttimen painikkeilla.