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Tuotanto lopetettu

Spotify-monihuonekaiutin

SW750M/12

4

| (16) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Spotify joka huoneessa

Neljä kaiutinelementtiä ja Spotify Connect tarjoavat autenttisen äänikokemuksen vailla vertaa. Voit kuunnella musiikkia mistä tahansa kaiuttimesta käyttämällä Spotify-sovellusta kätevästi kaukosäätimenä. Laajenna järjestelmää langattomasti mihin tahansa huoneeseen ja jatka kuuntelua siitä mihin jäit vain yhdellä painalluksella.

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Spotify joka huoneessa

  • Spotify Connect

  • Monihuone

  • PLAY-painikkeen painaminen riittää

Siirry kuuntelemaan musiikkia kaiuttimesta A toisen huoneen kaiuttimeen B

Ohjaa suoraan kaiuttimesta – sovellusta ei tarvita

Ohjaa suoraan kaiuttimesta – sovellusta ei tarvita

Kaiuttimessa on kätevät ohjauspainikkeet yleisimmin käytettäville toiminnoille (toisto/tauko, äänenvoimakkuus, edellinen/seuraava). Kun olet valinnut sovelluksen kautta albumin, soittolistan tai aseman, voit ohittaa, toistaa tai keskeyttää kappaleita suoraan kaiuttimen painikkeilla.

Philips Companion -sovellus helpottaa langattomien kaiuttimien määritystä

Philips Companion -sovellus helpottaa langattomien kaiuttimien määritystä

Philips-monihuonekaiuttimien asennus ja ohjaus on helppoa Philips SpeakerSet Multiroom Manager -sovelluksen avulla. Liitä vain uudet Philips Spotify -monihuonekaiuttimet kodin langattomaan verkkoon. Jos kaiuttimia on useita, voit sovelluksen avulla ryhmittää kaiuttimet joustavasti monihuonekäyttöön.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

16

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker

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Arvioitu tuote: SW750M Spotify multiroom speaker

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.