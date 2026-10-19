2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWA2105W/10
Takaa luotettavat liitännät
Tämän kaiutinkaapelin avulla saat kaiuttimen ja virittimen välille luotettavan ääniliitännän.
10 m
18 gaugea
Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin tarkasti ja minimaalisella vastuksella.
Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyyseja tai asennustoimintoja.
Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.