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Tuotanto lopetettu

Kaiutinkaapeli

SWA2105W/10

Takaa luotettavat liitännät

Tämän kaiutinkaapelin avulla saat kaiuttimen ja virittimen välille luotettavan ääniliitännän.

Näytä kaikki edut

tämän kaiutinkaapelin avulla

Takaa luotettavat liitännät

  • 10 m

  • 18 gaugea

Puhtaasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin tarkasti ja minimaalisella vastuksella.

Plug & Play – helppo asentaa

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyyseja tai asennustoimintoja.

Joustava PVC-kuori

Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 177.7 kB
  • 18 June 2025

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