2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWA2302W/10
Takaa luotettavat liitännät
Tämä kaapeli takaa, että laitteesi toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden laitteiden välisten äänisignaalien siirtämiseen.
1,5 m
Optisesti puhdas valokaapeli siirtää tiedot digitaalisesti laitteeseen ja tuottaa täydellisen äänen.
Päästä saa tukevan otteen, mikä helpottaa laitteiden liittämistä ergonomisesti.
Valetut pistokkeet takaavat luotettavat yhteydet laitteiden välillä ja pidentävät käyttöikää.