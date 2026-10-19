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Tuotanto lopetettu

Valokuitukaapeli

SWA2302W/10

Takaa luotettavat liitännät

Tämä kaapeli takaa, että laitteesi toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden laitteiden välisten äänisignaalien siirtämiseen.

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valokuituäänikaapelilla

Takaa luotettavat liitännät

  • 1,5 m

Laadukasta kuituoptiikkaa

Optisesti puhdas valokaapeli siirtää tiedot digitaalisesti laitteeseen ja tuottaa täydellisen äänen.

Päästä saa tukevan otteen

Päästä saa tukevan otteen, mikä helpottaa laitteiden liittämistä ergonomisesti.

Valettu pistoke takaa luotettavat yhteydet

Valetut pistokkeet takaavat luotettavat yhteydet laitteiden välillä ja pidentävät käyttöikää.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 174.5 kB
  • 18 June 2025

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