2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWV5613G/00
Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli
Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli tarjoaa Ultra HD 4K -tarkkuuden kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää jopa 1536 kHz:n näytteenottotaajuudella
60 Hz:n 4K
18 Gbps:n nopeus
1,5 m
Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.
Laadukkaat materiaalit – 30 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan yhteyden ja varmistaa, ettei dataa katoa.
Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.
Arviot