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Tuotanto lopetettu

HDMI-kaapeli

SWV5613G/00

Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli

Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli tarjoaa Ultra HD 4K -tarkkuuden kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää jopa 1536 kHz:n näytteenottotaajuudella

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60 Hz:n 4K Ultra HD ja Ethernet

Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli

  • 60 Hz:n 4K

  • 18 Gbps:n nopeus

  • 1,5 m

60 Hz – 60 kuvaa sekunnissa

Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.

30 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan kuvan ja äänen laadun.

Laadukkaat materiaalit – 30 AWG:n kuparikaapeli takaa parhaan yhteyden ja varmistaa, ettei dataa katoa.

3D-elämys

Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.

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