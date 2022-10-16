2 vuoden takuu
SWV5733B/00
Koe Ultra HD -kuva
Koe Ultra HD 4K -tarkkuus kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea 3-metrinen HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää jopa 1 536 kHz:n näytteenottotaajuudella.
HDMI 2.0
18 Gbps:n nopeus
60 Hz:n 4K
3 m
Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.
Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.
Sallii virittimen sisältävän HDMI-liitetyn television lähettää digitaalista äänidataa surround-äänentoistojärjestelmään, joten erillistä äänikaapelia ei tarvita.
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