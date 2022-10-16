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HDMI-kaapeli

SWV5733B/00

Koe Ultra HD -kuva

Koe Ultra HD 4K -tarkkuus kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea 3-metrinen HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää jopa 1 536 kHz:n näytteenottotaajuudella.

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60 Hz:n 4K Ultra HD ja Ethernet

Koe Ultra HD -kuva

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps:n nopeus

  • 60 Hz:n 4K

  • 3 m

60 Hz – 60 kuvaa sekunnissa

Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.

3D-elämys

Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.

ARC (Audio Return Channel)

Sallii virittimen sisältävän HDMI-liitetyn television lähettää digitaalista äänidataa surround-äänentoistojärjestelmään, joten erillistä äänikaapelia ei tarvita.

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