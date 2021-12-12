2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWV6021/00
Ensiluokkainen USB-C–HDMI/VGA-sovitin
Ensiluokkainen USB-C–HDMI (naaras)- ja VGA-sovitin. 0,15 metrin pituus. VGA tukee 1920 x 1080:n (60 Hz) Full HD -kuvaa. HDMI tukee 4K*2K:n (30 Hz) erittäin selkeää kuvaa.
HDMI
VGA
Rakenteessa käytetyt korkealuokkaiset materiaalit pidentävät laitteen käyttöikää.
Tukee enintään 4K-tarkkuutta (3840 x 2160), joka takaa laadukkaan kuvanlaadun ja pelikokemuksen.
Nauti sujuvasta videokuvasta 30 kuvan sekuntinopeudella, mikä takaa sulavamman televisionkatselukokemuksen.
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