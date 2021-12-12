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Tuotanto lopetettu

USB-C-sovitin

SWV6021/00

Ensiluokkainen USB-C–HDMI/VGA-sovitin

Ensiluokkainen USB-C–HDMI (naaras)- ja VGA-sovitin. 0,15 metrin pituus. VGA tukee 1920 x 1080:n (60 Hz) Full HD -kuvaa. HDMI tukee 4K*2K:n (30 Hz) erittäin selkeää kuvaa.

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Selkeä kuva ja upea ääni

Ensiluokkainen USB-C–HDMI/VGA-sovitin

  • HDMI

  • VGA

Huolella suunniteltu korkealuokkainen rakenne

Rakenteessa käytetyt korkealuokkaiset materiaalit pidentävät laitteen käyttöikää.

4K-tarkkuus (3840 x 2160)

Tukee enintään 4K-tarkkuutta (3840 x 2160), joka takaa laadukkaan kuvanlaadun ja pelikokemuksen.

Sujuvaa videokuvaa 30 kuvaa sekunnissa, 30 Hz:n videosignaali

Nauti sujuvasta videokuvasta 30 kuvan sekuntinopeudella, mikä takaa sulavamman televisionkatselukokemuksen.

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