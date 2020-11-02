2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWV7030/10
Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli
Sertifioitu HDMI Premium -kaapeli tarjoaa Ultra HD 4K -tarkkuuden kuvataajuudella 60 kuvaa/s. Nopea HDMI-kaapeli tukee täyttä 32-kanavaista äänentoistojärjestelmää jopa 1536 kHz:n näytteenottotaajuudella
60 Hz:n 4K
18 Gbps:n nopeus
3 m
Tukee videotarkkuuksia UHD 2160p (4K) -resoluutioon asti eli mahdollistaa parhaimmillaan vastaavan kuvanlaadun kuin elokuvateattereiden digitaalisissa järjestelmissä.
Ensiluokkainen katselu- ja pelikokemus 60 kuvan sekuntinopeudella.
Kullatut liittimet takaavat luotettavan liitännän.
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