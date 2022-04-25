2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SWW1001/00
Yleislaukku sähkölaitteiden säilytykseen
Sähkölaitteiden säilytykseen tarkoitettu yleislaukku suojaa laitteesi. Laukun vedenkestävä IPX4-materiaali pitää sähkölaitteesi turvassa ja kuivina. Laukussa on neljä sisälokeroa, joissa laitteesi pysyvät siististi järjestyksessä.
Yleinen
Kotelon sisällä on käteviä lokeroita, jotka sopivat täydellisesti esimerkiksi mobiililaitteiden, johtojen, akkujen tai muistikorttien turvalliseen säilytykseen.
Roiskesuojattu materiaali suojaa tallenteitasi kosteudelta ja vedeltä.
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