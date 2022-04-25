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        Tuotanto lopetettu

        Pussi

        SWW1001/00

        Yleislaukku sähkölaitteiden säilytykseen

        Sähkölaitteiden säilytykseen tarkoitettu yleislaukku suojaa laitteesi. Laukun vedenkestävä IPX4-materiaali pitää sähkölaitteesi turvassa ja kuivina. Laukussa on neljä sisälokeroa, joissa laitteesi pysyvät siististi järjestyksessä.

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        Yleislaukku sähkölaitteiden säilytykseen

        • Yleinen

        Sisälokerot turvalliseen säilytykseen

        Kotelon sisällä on käteviä lokeroita, jotka sopivat täydellisesti esimerkiksi mobiililaitteiden, johtojen, akkujen tai muistikorttien turvalliseen säilytykseen.

        Roiskesuojattu materiaali ei kestä veteen upottamista

        Roiskesuojattu materiaali suojaa tallenteitasi kosteudelta ja vedeltä.

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        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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