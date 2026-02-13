2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAA1009RD/10
Puistoissa ja kaduilla
Hienkestävien kuulokkeiden selkeä ääni ja energisoiva basso tuovat vauhtia treeneihin. Joustavat kärkiosat pitävät nappikuulokkeet paikoillaan, ja 1,2 metrin johto yltää juuri sopivasti taskussa olevaan puhelimeen.
Kirkas ääni 12 mm:n elementeillä
Kärkiosat parantavat istuvuutta
Johdon pituus 1,2 m
Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
Täydellisesti viritetyt 12 millimetrin neodyymielementit tuottavat selkeän äänen, ja bassoääniaukot tehostavat bassoa. Kuulokkeet istuvat mukavasti korvassa eivätkä työnny korvakäytävään.
Voit asettaa kevyet kuulokkeet mukavasti paikoilleen joustavan, muotoillun korvasangan ansiosta. Voit liikkua miettimättä, tipahtavatko kuulokkeet pois paikoiltaan kriittisellä hetkellä.
Kuulokkeiden käyttö on selkeää ja miellyttävää johdossa olevilla 3 säädinpainikkeella. Voit soittaa puheluja, selata soittolistojasi ja kysyä ääniavustajalta mitä tahansa koskettamatta älypuhelintasi.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
P.A.
13/02/2026
Nederland
Geweldig setje dat ik zoek!
Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!
Edut
Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik
Haitat
Niet meer te krijgen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Sneeuwkabouter
21/06/2025
Nederland
Goede pasvorm, matig geluid.
De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.
Arvioitu tuote: 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21
Arvioitu tuote: 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21