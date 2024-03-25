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Tuotanto lopetettu

Langattomat nappimalliset urheilukuulokkeet

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Arviot

Treenaa fiksummin säässä kuin säässä.

Harjoittele tehokkaasti näiden vesitiiviiden urheilukuulokkeiden avulla. Sykemittarin avulla löydät sopivan tehon, ja energisoiva ääni pitää sinut liikkeellä. Voit seurata edistymistäsi Philips Headphones -sovelluksella.

Näytä kaikki edut

Treenaa fiksummin säässä kuin säässä.

  • Kiinteä sykemittari

  • 6 tunnin toistoaika

  • Tukeva; pysyy varmasti korvassa

  • IPX5-luokan veden- ja hienkestävyys

Treenaa fiksummin. Sisäinen sykemittari

Mittaa sykkeesi sisäisellä sykemittarilla. Nappikuulokkeessa oleva anturi mittaa sykkeesi tarkasti. Tiedät, milloin on syytä kiristää tahtia ja milloin levätä. Tukee avoimia harjoittelusovelluksia, kuten Stravaa ja Runkeeperia, sekä Philipsin kuulokesovellusta.

Energisoiva ääni. 6 tunnin toistoaika

Juokse entistä nopeammin. Hyppää entistä korkeammalle. Potkaise entistä kovemmin. Selkeä ääni, voimakas basso ja 6 tuntia toistoaikaa jopa sykemittauksen aikana. Lataaminen kestää 2 tuntia USB-C-kaapelilla, ja nopealla 15 minuutin pikalatauksella saat tunnin toistoaikaa.

Sopiva istuvuus. Mukana korvasangat ja kärkiosat

Joustavat silikoniset kärkiosat pysyvät tukevasti paikallaan korvan poimussa. Voit myös käyttää korvasankoja, jotka asettuvat mukavasti korvan päälle. Suojuksilla saat täydellisen istuvuuden.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.2

5:stä

5

Arviot

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Edut

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Haitat

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2023-11-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Edut

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Haitat

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2022-07-01

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Edut

Eenvoudig

Haitat

Melding batterij leeg

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2020-12-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2020-12-10

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