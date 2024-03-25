2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAA4205BK/00
Treenaa fiksummin säässä kuin säässä.
Harjoittele tehokkaasti näiden vesitiiviiden urheilukuulokkeiden avulla. Sykemittarin avulla löydät sopivan tehon, ja energisoiva ääni pitää sinut liikkeellä. Voit seurata edistymistäsi Philips Headphones -sovelluksella.
Kiinteä sykemittari
6 tunnin toistoaika
Tukeva; pysyy varmasti korvassa
IPX5-luokan veden- ja hienkestävyys
Mittaa sykkeesi sisäisellä sykemittarilla. Nappikuulokkeessa oleva anturi mittaa sykkeesi tarkasti. Tiedät, milloin on syytä kiristää tahtia ja milloin levätä. Tukee avoimia harjoittelusovelluksia, kuten Stravaa ja Runkeeperia, sekä Philipsin kuulokesovellusta.
Juokse entistä nopeammin. Hyppää entistä korkeammalle. Potkaise entistä kovemmin. Selkeä ääni, voimakas basso ja 6 tuntia toistoaikaa jopa sykemittauksen aikana. Lataaminen kestää 2 tuntia USB-C-kaapelilla, ja nopealla 15 minuutin pikalatauksella saat tunnin toistoaikaa.
Joustavat silikoniset kärkiosat pysyvät tukevasti paikallaan korvan poimussa. Voit myös käyttää korvasankoja, jotka asettuvat mukavasti korvan päälle. Suojuksilla saat täydellisen istuvuuden.
3.2
5:stä
5
Arviot
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Edut
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Haitat
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2023-11-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Edut
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Haitat
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2022-07-01
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Vahvistettu ostaja
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Edut
Eenvoudig
Haitat
Melding batterij leeg
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2020-12-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2020-12-10
Saattaa vaihdella