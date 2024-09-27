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  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
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  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
  • Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.

Langattomat urheilukuulokkeet

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Arviot
Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.
Nämä lujatekoiset ja kevyet korvat peittävät langattomat kuulokkeet sopivat aktiiviseen elämään. Irrotettavat ja pestävät korvakupit tuntuvat miellyttäviltä juoksumatolla tai rannalla. 35 tunnin toistoaika takaa, ettei musiikin kuuntelu keskeydy.
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Pysy aktiivisena. Tunne olosi virkeäksi. Anna musiikin viedä.

  • Pestävät korvatyynyt

  • Kevyt ja kestävä

  • IP55 pöly- ja vesitiivis

Mene pidemmälle. 35 tunnin toistoaika

Mene pidemmälle. 35 tunnin toistoaika

Nämä langattomat, korvan peittävät kuulokkeet pysyvät menossa mukana treenatessa tai matkalla, sillä saat 35 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen kestää alle 2 tuntia. Tarvitsetko ylimääräistä tehoa? 15 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa.

Urheiluun tai matkalle. Pestävät korvatyynyt

Urheiluun tai matkalle. Pestävät korvatyynyt

Pehmeät ja hengittävät korvakupin tyynyt on täytetty viilentävällä geelillä ja ne on helppo irrottaa puhdistusta varten. Nämä kuulokkeet saa aina tuntumaan raikkailta riippumatta siitä, mitä teet tai missä olet.

IP55 pöly- ja vesitiivis

IP55 pöly- ja vesitiivis

IP55-luokitus tarkoittaa, että kuulokkeesi sopivat yhtä lailla tomuisille poluille kuin rankkasateeseen. Hien määrä ja treenipaikka eivät hidasta vauhtiasi!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

11

Arviot

1

27/09/2024

Sverige

Sverige

Bästa hörlurarna jag nånsin haft

Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.

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Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

07/11/2022

Danmark

Danmark

Gode robuste høretelefoner

Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

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