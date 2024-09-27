Urheiluun tai matkalle. Pestävät korvatyynyt

Pehmeät ja hengittävät korvakupin tyynyt on täytetty viilentävällä geelillä ja ne on helppo irrottaa puhdistusta varten. Nämä kuulokkeet saa aina tuntumaan raikkailta riippumatta siitä, mitä teet tai missä olet.