2 vuoden takuu
TAA4216BK/00
Pestävät korvatyynyt
Kevyt ja kestävä
IP55 pöly- ja vesitiivis
Nämä langattomat, korvan peittävät kuulokkeet pysyvät menossa mukana treenatessa tai matkalla, sillä saat 35 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen kestää alle 2 tuntia. Tarvitsetko ylimääräistä tehoa? 15 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa.
Pehmeät ja hengittävät korvakupin tyynyt on täytetty viilentävällä geelillä ja ne on helppo irrottaa puhdistusta varten. Nämä kuulokkeet saa aina tuntumaan raikkailta riippumatta siitä, mitä teet tai missä olet.
IP55-luokitus tarkoittaa, että kuulokkeesi sopivat yhtä lailla tomuisille poluille kuin rankkasateeseen. Hien määrä ja treenipaikka eivät hidasta vauhtiasi!
4.4
5:stä
11
Arviot
Maskenyay
27/09/2024
Sverige
Bästa hörlurarna jag nånsin haft
Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Rameejl
07/11/2022
Danmark
Gode robuste høretelefoner
Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner