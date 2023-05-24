2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAA5205BK/00
Joustava kaksisuuntainen muotoilu
20 tunnin toistoaika
Selkeät puhelut. Monotila
IPX7-luokan veden ja hienkestävyys
6 mm:n elementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen ja voimakkaan basson. Suosikkisoittolistasi ja -podcastisi tuovat vauhtia päivääsi.
Nämä täysin langattomat urheilukuulokkeet ovat IPX7-vesitiiviit. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan upottaa 1 metrin syvyiseen veteen jopa 30 minuutiksi. Kuulokkeet pysyvät paikoillaan hikoilusta ja korvan muodosta riippumatta.
Olipa kyseessä juoksulenkki puistossa tai rankka HIIT-treeni, korvasanka pitää kuulokkeet mukavasti ja tukevasti paikoillaan. Voit valita kolmesta erikokoisesta silikonikorvatyynystä ja irrottaa korvasangat, kun et urheile.
3.6
5:stä
16
Arviot
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Edut
léger, qualité de son, bon maintien
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Edut
Très bon maintien
Haitat
Aucun pour le moment
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil