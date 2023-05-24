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Tuotanto lopetettu

Langattomat nappimalliset urheilukuulokkeet

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Arviot
Aina sopivat
Aamulenkille ja toimistolle. Näissä täysin langattomissa kuulokkeissa on irrotettava korvasanka, joten saat kuulokkeista aina sopivat. Jopa 20 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla ja IPX7-vesitiiviys.
Näytä kaikki edut

Aina sopivat

  • Joustava kaksisuuntainen muotoilu

  • 20 tunnin toistoaika

  • Selkeät puhelut. Monotila

  • IPX7-luokan veden ja hienkestävyys

Suunniteltu urheiluun. Valmiina päivään

Suunniteltu urheiluun. Valmiina päivään

6 mm:n elementit tuottavat terävän, kirkkaan äänen ja voimakkaan basson. Suosikkisoittolistasi ja -podcastisi tuovat vauhtia päivääsi.

IPX7-vesitiivis - kestää vettä ja hikeä

IPX7-vesitiivis - kestää vettä ja hikeä

Nämä täysin langattomat urheilukuulokkeet ovat IPX7-vesitiiviit. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan upottaa 1 metrin syvyiseen veteen jopa 30 minuutiksi. Kuulokkeet pysyvät paikoillaan hikoilusta ja korvan muodosta riippumatta.

Irrotettava korvasanka. Haluamasi tyyli

Irrotettava korvasanka. Haluamasi tyyli

Olipa kyseessä juoksulenkki puistossa tai rankka HIIT-treeni, korvasanka pitää kuulokkeet mukavasti ja tukevasti paikoillaan. Voit valita kolmesta erikokoisesta silikonikorvatyynystä ja irrottaa korvasangat, kun et urheile.

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Arviot

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3.6

5:stä

16

Arviot

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Edut

léger, qualité de son, bon maintien

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Arvioitu tuote: TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Edut

Très bon maintien

Haitat

Aucun pour le moment

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