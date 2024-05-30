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  • Luotettava kumppani treeneihin
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  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
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  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin
  • Luotettava kumppani treeneihin

Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat kuulokkeet

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Luotettava kumppani treeneihin
Nämä täysin langattomat melunvaimennuksella varustetut urheilukuulokkeet antavat vauhtia treeneihin niin salilla kuin ulkona. Musiikki ja podcastit kuulostavat mahtavilta, ja äänesi kuuluu selkeästi, jos vastaat välillä puheluun. Luotettavasti istuvat nappikuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan.
Näytä kaikki edut

Luotettava kumppani treeneihin

  • Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni

  • Pro-melunvaimennus

  • Selkeämmät puhelut

  • Luotettava istuvuus

Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

Vilkas kuntosali? Tuulinen puisto? Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos juokset vilkkaiden teiden lähellä, voit aktivoida taustaäänitilan napauttamalla korvanappia, jotta kuulet ulkopuolisia ääniä.

Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

Puhelun aikana kuulokkeiden erillinen mikrofoni tallentaa puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

Luotettava istuvuus. Liiku ilman pelkoa hukkaamisesta

Luotettava istuvuus. Liiku ilman pelkoa hukkaamisesta

Nämä napit pysyvät paikoillaan joka liikkeessä. Silikonisissa korvatyynyissä on kuvioitu tartuntakuvio, joka pitää korvanapit korvissa ja helpottaa niiden käsittelyä hikisillä käsillä. Nappien pinta on heijastava, mikä voi parantaa näkyvyyttä yöaikaan.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

70

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

30/05/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .

Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.

Edut

Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.

Haitat

En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

06/03/2023

Sverige

Sverige

De bästa lurarna

Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

23/02/2023

Sverige

Sverige

All tunes sound nice and clear!

The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.