Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

Vilkas kuntosali? Tuulinen puisto? Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos juokset vilkkaiden teiden lähellä, voit aktivoida taustaäänitilan napauttamalla korvanappia, jotta kuulet ulkopuolisia ääniä.