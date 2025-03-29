I samarbete med Philips har jag fått testa dessa hörlurar under ett par veckor och upplever att de är ett par grymma hörlurar för den aktiva personen och passar utmärkt för både löpning, promenader, gym och cykling. Eftersom att hörlurarna låter öronen vara fria ger de känslan av att musiken nästan kommer inifrån vilket jag har tyckt känts najs, nästan som att ha ett eget sound-track till ditt liv! Under användning har jag uppskattat att hörlurarna sitter skönt och ordentligt runt öron och nacke, utan att skava eller ge en känslan av att de håller på att ramla av. Samt att du har öronen fria för att höra vad som händer runt omkring dig, väldigt uppskattat vid löpning eller cykling i trafik. Men är även de perfekta hörlurarna för löpturer med kompisar eller vid deltagande i löplopp där man både vill ha musik men ändå kunna konversera eller höra stämningen och hejarop från åskådare. Jag upplever ljudet från hörlurarna som väldigt bra för typen av hörlurar och tycker att de fångar både bas, mid och diskant vilket skapar ett dynamiskt ljud. Har aldrig tidigare vågat cykla med radio eller musik i öronen, men har nu använt dessa flitigt under cykelpendling till jobbet då de har gjort det möjligt att båda njuta av morgonradio och vara medvetenhet om trafik och andra cyklister. Har provat att använda hörlurarna både tillsammans med klassik cykelhjälm och med airbag-variant, passar kanske lite bättre tillsammans med klassisk cykelhjälm, men funkar bra även tillsammans med airbag-variant även om det blir lite trängre i nacken med bågen på hörlurarna. Hörlurarna går även smidigt att kombinera tillsammans med keps och solbrillor och keps vilket jag själv var orolig över skulle kunna kännas lite trångt runt öronen. Hörlurarna får 5 stjärnor av mig och jag skulle varmt rekommendera hörlurarna till alla löpare och cyklister som letar efter sina nästa sporthörlurar!