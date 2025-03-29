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Tuotanto lopetettu

Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet

TAA6606BK/00

4.1

| (242) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Juokse turvallisesti, aja vapaasti

Koe uusi tapa kuunnella treenimusiikkia. Näiden luujohtumiseen perustuvien langattomien urheilukuulokkeiden avulla voit jutella treenikavereille ja havainnoida ympäristöä myös kuulokkeet päässä. Juoksu- ja pyörälenkit saavat aivan uutta puhtia.

Näytä kaikki edut

Juokse turvallisesti, aja vapaasti

  • Avoin malli

  • Luujohtumiseen perustuvat

  • Kevyt ja kestävä

  • IP67 pöly- ja vesitiivis

Tauottomaan treeniin. 9 tuntia toistoaikaa

Nämä luujohtumiseen perustuvat open-ear-kuulokkeet pysyvät menossa mukana, sillä saat 9 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia. Tarvitsetko ylimääräistä tehoa? 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.

Luujohtumiseen perustuvat. Ääni ilman nappikuulokkeita

Luujohtumiseen perustuvat. Ääni ilman nappikuulokkeita

Luujohtumisen ansiosta ääni kulkee kallon luiden kautta, jolloin korvat jäävät vapaiksi ympäristön ääniä varten. Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja ja kuulla silti jalkojesi tömähtelyn lenkkipolulla tai auton, joka ajaa liian lähellä.

Sisäänrakennetut mikrofonit poistavat puheluista ympäristön ääniä

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

242

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

29/03/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistava laite

Akku kestää pitkään äänen laatu on hyvä molempiin suuntiin ei paina päässä ja koska luukuullokkeet niin korvat hengittää ja ympäristön äänet kuulee hyvin

Arvioitu tuote: TAA5608BK Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet

Käyttöpäivä 2025-02-28

Arvioitu tuote: TAA5608BK Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet

Käyttöpäivä 2025-02-28

10/05/2023

Sverige

Sverige

Riktigt bra sporthörlurar

I samarbete med Philips har jag fått testa dessa hörlurar och jag kan verkligen rekommendera dem. Som att ha en egen högtalare, du hör din musik och allt du behöver runt omkring. Kanske inte skulle ha dem som vardagshörlurar då du hör omgivningen väl men det är ju inte heller det som är tanken. + De sitter kvar när man springer + Du hör trafiken när du cyklar + Bekväma, trycker inte mot öronen + Lätt att koppla upp och använda - Kunde eventuellt önska bättre ljud men känns svårt med bonde conducting teknologi - Om du har glasögon kan de eventuellt sitta lite sämre.

Edut

Då hör din omgivningen men kan ändå njuta av din musik

Haitat

Lite burkigt ljud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Käyttöpäivä 2023-04-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Käyttöpäivä 2023-04-10

09/05/2023

Sverige

Sverige

Uppmärksam vid träning och grymt ljud

I samarbete med Philips har jag fått möjlighet att förhandstesta dessa sporthörlurar och jag är positivt överraskad! Jag uppskattar verkligen att jag är mer närvarande för vad som händer omkring mig vid användning, eftersom de inte sitter i själva öronen och blockar allt ljud. Jag har tidigare testat att endast köra en hörlur på löpturer, men har då kännt mig "sned" och fortsatt ofokuserad. Funkar också bra med både solglasögon och cykelhjälm, vilket är ett måste för mig. Har även uppskattat dem i hemmamiljö, så bra att kunna lyssna på podd hemma och fortfarande höra om äggen börjat koka eller om sambon snackar med mig. Efter lång tids användning kan jag tycka de känns lite småskavigt på öronen, men blir heller inte lika trött i huvudet som efter att ha använt in ear hörlurar ett längre tag, så tycker det ändå överväger positivt. Tycker om att de känns lite lyxiga i finishen och är nyfiken att prova lampan baktill framåt hösten. Skulle absolut rekommendera till speciellt alla som gärna tränar utomhus, säkerhetsaspekten i att vara uppmärksam på omgivningen och samtidigt kunna njuta av musik är värt så mycket.

Edut

Säkert att kunna vara fortsatt uppmärksam på miljön vid träning, skön vid längre användning, bra ljud.

Haitat

Lite skav på öronen efter längre användning. Vanesak att bära - liknar tech-polisonger.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Käyttöpäivä 2023-04-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar

Käyttöpäivä 2023-04-09

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.