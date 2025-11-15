2 vuoden takuu
TAA6709BK/00
Täysin langaton open-ear-malli
Ilmanvaihto
IP55 pöly- ja vesitiivis
Jopa 28 tuntia toistoaikaa
Näiden nappikuulokkeiden open-ear-rakenteen ansiosta sinun ei tarvitse vaihdella erikokoisia korvatyynyjä. Korvatyynyjen sijasta kuulokkeissa on mukavat korvasangat, jotka kietoutuvat korviesi ympärille. Sankojen päissä on korvien taakse hellästi kiinnittyvät kumiosat, joiden avulla kuulokkeet istuvat täydellisesti ja tukevasti paikoillaan.
Kuuntelit sitten musiikkia, äänikirjoja, podcasteja tai treenimusiikkia, saat aina nauttia hyvästä äänenlaadusta ja kunnollisesta bassosta! Kumpikin nappikuuloke asettuu tukevasti korvalehtien päälle ja tarkkuusohjaimen ansiosta ääni kulkeutuu korvakäytävään niin, että kuulet myös ympäristösi äänet.
Samoile metsässä. Juokse sateessa. IP55-luokitus tarkoittaa, että nämä open-ear-malliset kuulokkeet kestävät kosteutta ja pölyä, joten ne eivät tarjoa tekosyytä sohvalla pysymiseen! Ulkona liikkuessasi pysyt näkyvissä juoksuvalon avulla.
4.3
5:stä
28
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Costera62
03/12/2025
España
Vahvistettu ostaja
Geniales
Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Mzicmu
06/06/2025
France
Vahvistettu ostaja
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless