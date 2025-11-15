-tenue impeccable et confortable. C'est bien les premiers écouteurs qui me tiennent comme il fait et sans gêne même pour une longue sortie sportive (VTT). -un très bon son sans être couper du monde. Je déteste les écouteurs qui vous met dans une bulle complète je trouve ça très dangereux et très insociable. Avec ces écouteurs je peux entendre un minima ce qu'il se passe autour de moi ou même entendre mon fils quand je passe un coup de fil et ainsi savoir ce qu'il fait à chaque moment. -touches tactiles personnalisables avec l'appli et ça c'est très appréciable. J'ai fait mes propores commandes en fonction de mon utilisation et pour me faciliter l'utilisation, je ne sors plus mon téléphone je sais qu'elle touche me permet telle fonction. -batterie longue autonomie et bluetooth vraiment longue portée, rien à dire. -écouteur droit dissociable du gauche ce qui permet de mettre qu'un écouteur ou de partager avec sa partenaire contrairement à d'autres écouteurs pour le sport.