2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAA7507BK/00
Ensiluokkainen ääni
Pro-melunvaimennus
Kristallinkirkkaat puhelut
Luotettava istuvuus
Etkö jaksaisi miettiä lataamista joka päivä? Saat 7 tuntia toistoaikaa ja 21 tuntia lisää latauskotelolla. Nappikuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa – ja vain 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata langattomasti tai USB-C-johdolla.
Haluatko vastata puheluun, kun olet juoksemassa? Näiden kuulokkeiden kanssa ei tarvitse etsiä tuulensuojaa. Puhelun aikana yksi luujohtumiseen perustuva mikrofoni ja kaksi tekoälyyn perustuvaa mikrofonia välittävät äänesi selkeästi.
IPX5-luokitus tarkoittaa, että nämä kuulokkeet eivät välitä muutamasta sadepisarasta tai edes rankkasateesta, joten ne eivät tarjoa tekosyytä sohvalla pysymiseen! Kuulokkeita ei haittaa myöskään kuntosalilla hikoilu.
4.6
5:stä
70
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Leonilla
30/05/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .
Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.
Edut
Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.
Haitat
En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?
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Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet
fiacederholm
06/03/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
De bästa lurarna
Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Nermina
23/02/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
All tunes sound nice and clear!
The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.