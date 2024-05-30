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Kuuntele innostavaa musiikkia tai soita valmentajalle – nämä täysin langattomat kuulokkeet takaavat, että pysyt liikkeessä. Kuulokkeissa on laadukas ääni ja melunvaimennustoiminto, ja hyvän istuvuuden ansiosta ne pysyvät paikallaan pitkilläkin juoksumatkoilla.