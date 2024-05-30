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Tuotanto lopetettu

Täysin langattomat urheilukuulokkeet

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
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Kuuntele innostavaa musiikkia tai soita valmentajalle – nämä täysin langattomat kuulokkeet takaavat, että pysyt liikkeessä. Kuulokkeissa on laadukas ääni ja melunvaimennustoiminto, ja hyvän istuvuuden ansiosta ne pysyvät paikallaan pitkilläkin juoksumatkoilla.
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  • Ensiluokkainen ääni

  • Pro-melunvaimennus

  • Kristallinkirkkaat puhelut

  • Luotettava istuvuus

Ei huolta. Jopa 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Ei huolta. Jopa 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Etkö jaksaisi miettiä lataamista joka päivä? Saat 7 tuntia toistoaikaa ja 21 tuntia lisää latauskotelolla. Nappikuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa – ja vain 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata langattomasti tai USB-C-johdolla.

Kristallinkirkkaat puhelut jopa tuulisella säällä

Kristallinkirkkaat puhelut jopa tuulisella säällä

Haluatko vastata puheluun, kun olet juoksemassa? Näiden kuulokkeiden kanssa ei tarvitse etsiä tuulensuojaa. Puhelun aikana yksi luujohtumiseen perustuva mikrofoni ja kaksi tekoälyyn perustuvaa mikrofonia välittävät äänesi selkeästi.

Lähde ulos. IPX5-vedenkestävä

Lähde ulos. IPX5-vedenkestävä

IPX5-luokitus tarkoittaa, että nämä kuulokkeet eivät välitä muutamasta sadepisarasta tai edes rankkasateesta, joten ne eivät tarjoa tekosyytä sohvalla pysymiseen! Kuulokkeita ei haittaa myöskään kuntosalilla hikoilu.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

70

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

30/05/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Todella hyvät, jopa pienissä korvissa .

Loistavasti istuvat kuullokkeet, olen kokeillut monia nappikuullokkeita mutta nämä varmasti pysyvät juostessakin. Pienissä korvissa mukavat. Meluvaimennus myöskin parhaasta päästä.

Edut

Pysyvät pienissä korvissa hyvin ja vastamelu toimii hyvin. Parhaat tähän asti.

Haitat

En tiedä mistä saa lisää jos tarvetta sovituskappaleita ja kumitulppia kuulokkeisiin..siis varaosina..?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK Täysin langattomat urheilukuulokkeet

06/03/2023

Sverige

Sverige

De bästa lurarna

Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

23/02/2023

Sverige

Sverige

All tunes sound nice and clear!

The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAA7507BK True wireless sporthörlurar

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.