2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Pidä korvat vapaina. Kuule jokainen ääni.
Juokse, pyöräile ja kävele vapaasti – nämä kevyet, mukavat ja kestävät langattomat open-ear-urheilukuulokkeet takaavat, että kuulet sekä musiikin että ympäristön äänet. Avaa treenaamisen uusi ulottuvuus.
Avoin malli
Luujohtumiseen perustuvat
Selkeät puhelut
LED-turvavalot
Luujohtumisen ansiosta ääni kulkee kallon luiden kautta, jolloin nappikuulokkeita tai korvat peittäviä kuulokkeita ei tarvita. Ääni siirtyy poskiluiden kautta suoraan sisäkorvaan, ja musiikki alkaa soida päässäsi. Taianomaista!
Juoksulenkille kaatosateessa? Ei ongelmaa. IP66-luokituksen ansiosta sade tai lika eivät pysäytä näitä open-ear-kuulokkeita, ja ne on turvallista ladata myös kastumisen jälkeen. Voit vain pyyhkiä ne kuivaksi ja liittää ne magneettiseen lataustelineeseen.
Lähde yölliselle juoksulenkille, tutki vaelluspolkua iltahämärässä tai pyöräile keskellä pimeää metsää. Niskasangan takaosan kirkas LED-valo varmistaa, että näyt muille myös hämärässä. LED-valoja voi ohjata Philips Headphones -sovelluksella tai niskasangassa olevalla painikkeella.
4.1
5:stä
241
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Jorgos
29/03/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Loistava laite
Akku kestää pitkään äänen laatu on hyvä molempiin suuntiin ei paina päässä ja koska luukuullokkeet niin korvat hengittää ja ympäristön äänet kuulee hyvin
Arvioitu tuote: TAA5608BK Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet
Käyttöpäivä 2025-02-28
Arvioitu tuote: TAA5608BK Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet
Käyttöpäivä 2025-02-28
B.e.G
10/05/2023
Sverige
Riktigt bra sporthörlurar
I samarbete med Philips har jag fått testa dessa hörlurar och jag kan verkligen rekommendera dem. Som att ha en egen högtalare, du hör din musik och allt du behöver runt omkring. Kanske inte skulle ha dem som vardagshörlurar då du hör omgivningen väl men det är ju inte heller det som är tanken. + De sitter kvar när man springer + Du hör trafiken när du cyklar + Bekväma, trycker inte mot öronen + Lätt att koppla upp och använda - Kunde eventuellt önska bättre ljud men känns svårt med bonde conducting teknologi - Om du har glasögon kan de eventuellt sitta lite sämre.
Edut
Då hör din omgivningen men kan ändå njuta av din musik
Haitat
Lite burkigt ljud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar
Käyttöpäivä 2023-04-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar
Käyttöpäivä 2023-04-10
Sylten
09/05/2023
Sverige
Uppmärksam vid träning och grymt ljud
I samarbete med Philips har jag fått möjlighet att förhandstesta dessa sporthörlurar och jag är positivt överraskad! Jag uppskattar verkligen att jag är mer närvarande för vad som händer omkring mig vid användning, eftersom de inte sitter i själva öronen och blockar allt ljud. Jag har tidigare testat att endast köra en hörlur på löpturer, men har då kännt mig "sned" och fortsatt ofokuserad. Funkar också bra med både solglasögon och cykelhjälm, vilket är ett måste för mig. Har även uppskattat dem i hemmamiljö, så bra att kunna lyssna på podd hemma och fortfarande höra om äggen börjat koka eller om sambon snackar med mig. Efter lång tids användning kan jag tycka de känns lite småskavigt på öronen, men blir heller inte lika trött i huvudet som efter att ha använt in ear hörlurar ett längre tag, så tycker det ändå överväger positivt. Tycker om att de känns lite lyxiga i finishen och är nyfiken att prova lampan baktill framåt hösten. Skulle absolut rekommendera till speciellt alla som gärna tränar utomhus, säkerhetsaspekten i att vara uppmärksam på omgivningen och samtidigt kunna njuta av musik är värt så mycket.
Edut
Säkert att kunna vara fortsatt uppmärksam på miljön vid träning, skön vid längre användning, bra ljud.
Haitat
Lite skav på öronen efter längre användning. Vanesak att bära - liknar tech-polisonger.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar
Käyttöpäivä 2023-04-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAA7607BK Trådlösa open-ear-sporthörlurar
Käyttöpäivä 2023-04-09
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.