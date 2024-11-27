TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta

2.1-äänipalkki langattomalla subwooferilla

TAB5309/10

2.4

| (8) Arviot

Parempi ja syvempi ääni kaikkeen viihteeseesi

Herätä elokuvat ja muu sisältö eloon tällä tehokkaalla äänipalkilla ja langattomalla subwooferilla. Räjähdykset jyrisevät. Musiikki soi upeasti. Pelit tuntuvat entistä eeppisemmiltä. Edistyksellinen ääniteknologia luo mukaansatempaavan äänielämyksen katsomastasi sisällöstä riippumatta.

Näytä kaikki edut

Parempi ja syvempi ääni kaikkeen viihteeseesi

  • 2.1 kanavaa, langaton subwoofer

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1-kanavainen ääni. Langaton subwoofer syventää bassoa

2.1-kanavainen ääni. Langaton subwoofer syventää bassoa

2.1-kanavainen ääni ja uppouttava äänitekniikka vievät äänentoiston uudelle tasolle, ja kompakti langaton subwoofer antaa tehosteille ja musiikille miellyttävää syvyyttä. Neljän taajuuskorjaintilan ansiosta voit valita katsomaasi sisältöön sopivan äänityylin. Puheen selkeytys puolestaan tekee äänistä selkeämpiä kaikissa tiloissa.

DTS Virtual:X tarjoaa mukaansatempaavan 3D-äänen missä tahansa huoneessa

DTS Virtual:X tarjoaa mukaansatempaavan 3D-äänen missä tahansa huoneessa

DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänen ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin! Et tarvitse lisäkaiuttimia, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Home Entertainment -sovelluksella.

Dolby Digital Plus. Elokuvateatteritasoinen ääni kotona

Dolby Digital Plus. Elokuvateatteritasoinen ääni kotona

Saat eturivin paikat kaikkeen mitä katsot tai pelaat. Tämä Dolby Digital Plus -yhteensopiva soundbar tuottaa surround-äänikokemuksen ilman lisäkaiuttimia. Kuulet ja tunnet eron.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.4

5:stä

8

Arviot

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Edut

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Haitat

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Käyttöpäivä 2024-10-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Käyttöpäivä 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Edut

Peu encombrant

Haitat

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Käyttöpäivä 2024-09-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Käyttöpäivä 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Edut

Precio asequible y buena construcción

Haitat

Poca ecualización de sonido

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Käyttöpäivä 2025-11-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Käyttöpäivä 2025-11-25

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.