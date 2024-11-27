2 vuoden takuu
TAB5309/10
Parempi ja syvempi ääni kaikkeen viihteeseesi
Herätä elokuvat ja muu sisältö eloon tällä tehokkaalla äänipalkilla ja langattomalla subwooferilla. Räjähdykset jyrisevät. Musiikki soi upeasti. Pelit tuntuvat entistä eeppisemmiltä. Edistyksellinen ääniteknologia luo mukaansatempaavan äänielämyksen katsomastasi sisällöstä riippumatta.
2.1 kanavaa, langaton subwoofer
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1-kanavainen ääni ja uppouttava äänitekniikka vievät äänentoiston uudelle tasolle, ja kompakti langaton subwoofer antaa tehosteille ja musiikille miellyttävää syvyyttä. Neljän taajuuskorjaintilan ansiosta voit valita katsomaasi sisältöön sopivan äänityylin. Puheen selkeytys puolestaan tekee äänistä selkeämpiä kaikissa tiloissa.
DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänen ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin! Et tarvitse lisäkaiuttimia, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Home Entertainment -sovelluksella.
Saat eturivin paikat kaikkeen mitä katsot tai pelaat. Tämä Dolby Digital Plus -yhteensopiva soundbar tuottaa surround-äänikokemuksen ilman lisäkaiuttimia. Kuulet ja tunnet eron.
2.4
5:stä
8
Arviot
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Edut
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Haitat
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Käyttöpäivä 2024-10-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Käyttöpäivä 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Edut
Peu encombrant
Haitat
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Käyttöpäivä 2024-09-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Käyttöpäivä 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Edut
Precio asequible y buena construcción
Haitat
Poca ecualización de sonido
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Käyttöpäivä 2025-11-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Käyttöpäivä 2025-11-25