Hei Okku, Arvostamme palautettasi TAB5309 Soundbar 2.1 -laitteesta. Olemme pahoillamme kokemuksestasi. Kokeile seuraavia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi nopeasti: - Optimoi sijoittelu: Varmista, että soundbar ja subwoofer on sijoitettu avoimiin tiloihin, kauas seinistä tai suurista esineistä. - Tarkista ääniasetukset. Tarkista TV:n ääniasetukset ja säädä basso-/ tasoitustasoja, jos ne ovat käytettävissä. - Testaa lähteet ja kaapelit: Yritä käyttää erilaisia tulolähteitä ja tarkista, että kaikki kaapelit ja langattomat yhteydet ovat kunnossa. Jos sinulla on edelleen ongelmia, ota meihin yhteyttä sosiaalisen median kanavissamme Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä. Olemme sitoutuneet varmistamaan tyytyväisyytesi ja käsittelemme ongelmasi ajoissa.