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Tuotanto lopetettu

Soundbar 2.1, jossa langaton bassokaiutin

TAB8405/10

3.9

| (34) Arviot

Eturivin ääni

Tehosta jokaisen elokuvan, urheilutapahtuman ja soittolistan ääntä. Sulavalinjainen soundbar, langaton bassokaiutin ja Dolby Atmos takaavat entistä paremman basson ja selkeämmät äänet. Lisäksi soundbar on helppo yhdistää osaksi monihuoneäänentoistoa.

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Eturivin ääni

  • Enintään 240 W. Langaton bassokaiutin

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi -yhteensopivuus

  • Tukee ääniavustajia

Stadium EQ -tila. Kuin olisit paikan päällä

Koe suorien urheilutapahtumien tunnelma kotisohvallasi. Stadium EQ -tila ympäröi sinut yleisön hälinällä – aivan kuin istuisit stadionin penkillä! Elä mukana jokaisessa jännittävässä hetkessä ja seuraa silti kristallinkirkasta selostusta.

Tukee haluamiasi ääniavustajia tukevia laitteita

Tukee haluamiasi ääniavustajia tukevia laitteita

Pyydä Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa Google Assistant -yhteensopivaa kaiutinta toistamaan musiikkia soundbarilla. Soundbar on myös Apple AirPlay 2 -yhteensopiva, joten voit käyttää myös Siriä. Lisää äänenvoimakkuutta ja ohita kappaleitta ilman käsiä.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optinen tulo

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Arviot

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3.9

5:stä

34

Arviot

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Edut

Sound, ascetics.

Haitat

None yet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2021-04-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2021-04-11

15/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent mid range soundbar

Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings

Edut

Dolby atmos on a budget

Haitat

Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2021-03-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2021-03-15

16/06/2024

Italia

Italia

Top dopo 2 anni di aggiornamenti

Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti

Edut

Facilità d'uso

Haitat

Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Käyttöpäivä 2022-06-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Käyttöpäivä 2022-06-16

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