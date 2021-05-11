2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAB8405/10
Eturivin ääni
Tehosta jokaisen elokuvan, urheilutapahtuman ja soittolistan ääntä. Sulavalinjainen soundbar, langaton bassokaiutin ja Dolby Atmos takaavat entistä paremman basson ja selkeämmät äänet. Lisäksi soundbar on helppo yhdistää osaksi monihuoneäänentoistoa.
Enintään 240 W. Langaton bassokaiutin
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi -yhteensopivuus
Tukee ääniavustajia
Koe suorien urheilutapahtumien tunnelma kotisohvallasi. Stadium EQ -tila ympäröi sinut yleisön hälinällä – aivan kuin istuisit stadionin penkillä! Elä mukana jokaisessa jännittävässä hetkessä ja seuraa silti kristallinkirkasta selostusta.
Pyydä Alexa-yhteensopivia laitteita tai mitä tahansa Google Assistant -yhteensopivaa kaiutinta toistamaan musiikkia soundbarilla. Soundbar on myös Apple AirPlay 2 -yhteensopiva, joten voit käyttää myös Siriä. Lisää äänenvoimakkuutta ja ohita kappaleitta ilman käsiä.
3.9
5:stä
34
Arviot
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Edut
Sound, ascetics.
Haitat
None yet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2021-04-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Edut
Dolby atmos on a budget
Haitat
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2021-03-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2021-03-15
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Edut
Facilità d'uso
Haitat
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Käyttöpäivä 2022-06-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Käyttöpäivä 2022-06-16