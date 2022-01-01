Play-Fi. Monihuoneääni ja surround-ääni

Helppokäyttöisen Play-Fi-yhteensopivuuden ansiosta soundbar on monihuoneäänentoiston keskipiste. Synkronoi Play-Fi-yhteensopivat kaiuttimet monihuoneäänen kanssa tai luo kokonainen surround-äänijärjestelmä Philips Sound- tai Play-Fi-sovelluksen kautta.