2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAB8805/10
Tehokas elokuvatasoinen ääni
Nauti enemmän elokuvaillasta tehokkaalla soundbarilla, jossa on langaton bassokaiutin. Dolby Atmoksen vangitsevalla 3D-ääni vie sinut tapahtumien keskipisteeseen. Play-Fi-yhteensopivuuden ansiosta voit helposti luoda kokonaisen tilaäänijärjestelmän.
Enintään 400 W. Langaton bassokaiutin
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi -yhteensopivuus
Tukee ääniavustajia
Tämä soundbar tuo 300 watin täyteläisen äänen elokuviin ja musiikkiin. 3.1-kanavainen ääni täyttää minkä tahansa huoneen täyteläisellä elokuvamusiikilla, jylisevillä tehosteilla ja selkeällä dialogilla. Langaton subwoofer tehostaa jokaista räjähdystä ja tahtia.
Lisää draamaa kaikenlaiseen sisältöön. Tämä Dolby Atmos -yhteensopiva soundbar toistaa sekä äänen syvyyden että korkeuden luoden virtuaalisen kolmiulotteisen tilaäänen ympärillesi.
Helppokäyttöisen Play-Fi-yhteensopivuuden ansiosta soundbar on monihuoneäänentoiston keskipiste. Synkronoi Play-Fi-yhteensopivat kaiuttimet monihuoneäänen kanssa tai luo kokonainen surround-äänijärjestelmä Philips Sound- tai Play-Fi-sovelluksen kautta.
2.8
5:stä
21
Arviot
ansol
01/01/2022
Norge
Vahvistettu ostaja
Produktet er flott
Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen
Edut
Flott lyd
Haitat
Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(
Arvioitu tuote: TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Käyttöpäivä 2020-12-01
Arvioitu tuote: TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Käyttöpäivä 2020-12-01
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Käyttöpäivä 2023-10-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Käyttöpäivä 2023-10-06
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Edut
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2020-11-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Käyttöpäivä 2020-11-17