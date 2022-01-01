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  • Tuotekuva käyttötilanteesta
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Tuotanto lopetettu

Soundbar 3.1, jossa langaton bassokaiutin

TAB8805/10

2.8

| (21) Arviot

Tehokas elokuvatasoinen ääni

Nauti enemmän elokuvaillasta tehokkaalla soundbarilla, jossa on langaton bassokaiutin. Dolby Atmoksen vangitsevalla 3D-ääni vie sinut tapahtumien keskipisteeseen. Play-Fi-yhteensopivuuden ansiosta voit helposti luoda kokonaisen tilaäänijärjestelmän.

Näytä kaikki edut

Tehokas elokuvatasoinen ääni

  • Enintään 400 W. Langaton bassokaiutin

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi -yhteensopivuus

  • Tukee ääniavustajia

Älykäs soundbar. Tehokas ja elokuvatasoinen

Älykäs soundbar. Tehokas ja elokuvatasoinen

Tämä soundbar tuo 300 watin täyteläisen äänen elokuviin ja musiikkiin. 3.1-kanavainen ääni täyttää minkä tahansa huoneen täyteläisellä elokuvamusiikilla, jylisevillä tehosteilla ja selkeällä dialogilla. Langaton subwoofer tehostaa jokaista räjähdystä ja tahtia.

Dolby Atmos. Lisää jännitystä

Dolby Atmos. Lisää jännitystä

Lisää draamaa kaikenlaiseen sisältöön. Tämä Dolby Atmos -yhteensopiva soundbar toistaa sekä äänen syvyyden että korkeuden luoden virtuaalisen kolmiulotteisen tilaäänen ympärillesi.

Play-Fi. Monihuoneääni ja surround-ääni

Play-Fi. Monihuoneääni ja surround-ääni

Helppokäyttöisen Play-Fi-yhteensopivuuden ansiosta soundbar on monihuoneäänentoiston keskipiste. Synkronoi Play-Fi-yhteensopivat kaiuttimet monihuoneäänen kanssa tai luo kokonainen surround-äänijärjestelmä Philips Sound- tai Play-Fi-sovelluksen kautta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

21

Arviot

4

01/01/2022

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Produktet er flott

Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen

Edut

Flott lyd

Haitat

Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(

Arvioitu tuote: TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Käyttöpäivä 2020-12-01

Arvioitu tuote: TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Käyttöpäivä 2020-12-01

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Käyttöpäivä 2023-10-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Käyttöpäivä 2023-10-06

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Edut

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2020-11-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Käyttöpäivä 2020-11-17

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