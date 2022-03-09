2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TABH305BK/00
Vahvat bassoäänet. Ei häiritseviä ääniä.
Lisää musiikkiisi vahvaa bassoääntä. Poista häiritsevät äänet aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) avulla. Nämä langattomat sankakuulokkeet sopivat rakastamillesi rytmeille. Yhdellä latauksella saat jopa 15 tuntia toistoaikaa, vaikka aktiivinen melunvaimennus olisi käytössä.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettava
Aktiivinen melunvaimennus varmistaa, että ympäristön äänet eivät häiritse musiikin kuuntelua. Jos haluat nauttia täydellisestä hiljaisuudesta, ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön ilman musiikin toistoa. Voit toistaa musiikkia 15 tuntia, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä, ja jopa 18 tuntia ilman aktiivista melunvaimennusta. USB-liitännällä latausaika on vain 2 tuntia.
Tuo tanssilattia mukanasi. Akustiset 32 mm neodyymielementit pitävät äänen terävänä ja basson vahvana.
Nämä vain 145,5 g painavat langattomat kuulokkeet toistavat voimakkaan basson miellyttävästi. Kuulokesankaa on helppo säätää, joten tuskin edes huomaat sitä. Korvakupit ovat pehmeät ja niitä voi kallistaa, jotta ne sopivat täydellisesti.
4.3
5:stä
3
Arviot
Trombine
09/03/2022
France
Vahvistettu ostaja
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Edut
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Haitat
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Käyttöpäivä 2021-02-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Käyttöpäivä 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Edut
relación calidad precio
Haitat
autonomía un poco corta
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Käyttöpäivä 2019-03-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Käyttöpäivä 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Edut
geluid
Haitat
connectivity
Arvioitu tuote: TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Käyttöpäivä 2019-07-23
Arvioitu tuote: TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Käyttöpäivä 2019-07-23
Saattaa vaihdella