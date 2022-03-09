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Tuotanto lopetettu

Langattomat melunvaimennuskuulokkeet

TABH305BK/00

4.3

| (3) Arviot

Vahvat bassoäänet. Ei häiritseviä ääniä.

Lisää musiikkiisi vahvaa bassoääntä. Poista häiritsevät äänet aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) avulla. Nämä langattomat sankakuulokkeet sopivat rakastamillesi rytmeille. Yhdellä latauksella saat jopa 15 tuntia toistoaikaa, vaikka aktiivinen melunvaimennus olisi käytössä.

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Vahvat bassoäänet. Ei häiritseviä ääniä.

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettava

15 tunnin toistoaika, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä

Aktiivinen melunvaimennus varmistaa, että ympäristön äänet eivät häiritse musiikin kuuntelua. Jos haluat nauttia täydellisestä hiljaisuudesta, ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön ilman musiikin toistoa. Voit toistaa musiikkia 15 tuntia, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä, ja jopa 18 tuntia ilman aktiivista melunvaimennusta. USB-liitännällä latausaika on vain 2 tuntia.

Vahvat bassoäänet. Akustiset 32 mm neodyymielementit

Tuo tanssilattia mukanasi. Akustiset 32 mm neodyymielementit pitävät äänen terävänä ja basson vahvana.

Painaa vain 145,5 g. Kepeä tunne. Voimakas musiikki.

Nämä vain 145,5 g painavat langattomat kuulokkeet toistavat voimakkaan basson miellyttävästi. Kuulokesankaa on helppo säätää, joten tuskin edes huomaat sitä. Korvakupit ovat pehmeät ja niitä voi kallistaa, jotta ne sopivat täydellisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3

Arviot

4
2
1

09/03/2022

France

France

Vahvistettu ostaja

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Edut

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Haitat

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Käyttöpäivä 2021-02-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Käyttöpäivä 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Edut

relación calidad precio

Haitat

autonomía un poco corta

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Käyttöpäivä 2019-03-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Käyttöpäivä 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Edut

geluid

Haitat

connectivity

Arvioitu tuote: TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Käyttöpäivä 2019-07-23

Arvioitu tuote: TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Käyttöpäivä 2019-07-23

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  1. Saattaa vaihdella