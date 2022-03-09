15 tunnin toistoaika, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä

Aktiivinen melunvaimennus varmistaa, että ympäristön äänet eivät häiritse musiikin kuuntelua. Jos haluat nauttia täydellisestä hiljaisuudesta, ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön ilman musiikin toistoa. Voit toistaa musiikkia 15 tuntia, kun aktiivinen melunvaimennus on käytössä, ja jopa 18 tuntia ilman aktiivista melunvaimennusta. USB-liitännällä latausaika on vain 2 tuntia.