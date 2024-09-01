2 vuoden takuu
TAE2146BK/00
Dynaaminen basso
Tehokkaat 10 mm:n elementit tuottavat dynaamisen basson ja selkeän äänen. Integroitu mikrofoni ja vastauspainike nopeuttavat puheluiden hallintaa.
USB-C-liitin
10 mm:n elementit
Suljettu takaosa, nappikuulokkeet
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Edut
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Haitat
Design un peu simple et vieillot.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Käyttöpäivä 2024-08-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Käyttöpäivä 2024-08-01