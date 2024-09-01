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Johdolliset nappikuulokkeet

TAE2146BK/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Dynaaminen basso

Tehokkaat 10 mm:n elementit tuottavat dynaamisen basson ja selkeän äänen. Integroitu mikrofoni ja vastauspainike nopeuttavat puheluiden hallintaa.

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Musiikkia ja puhetta

Dynaaminen basso

  • USB-C-liitin

  • 10 mm:n elementit

  • Suljettu takaosa, nappikuulokkeet

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Edut

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Haitat

Design un peu simple et vieillot.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Käyttöpäivä 2024-08-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Käyttöpäivä 2024-08-01

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