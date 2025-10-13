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  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
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  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
  • Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon

FidelioBluetooth®-levysoitin

TAFT1/10

Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon

FT1 Bluetooth® -levysoittimen avulla voit uppoutua rakastamaasi musiikkiin. Painevalettu alumiinilautanen pyörittää vinyylilevyjä hienostuneesti, ja laitteessa on myös sisäänrakennettu CD-soitin. Voit asentaa laitteen ja toistaa musiikkia langattomasti tai langallisesti.

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Suunniteltu tarkkaan äänentoistoon

  • Levysoitin ja CD-soitin

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Laadukkaat komponentit

  • RCA-aux-lähtö, kuulokeliitäntä

2-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin

2-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin

Albumit. EP-levyt. Singlet. Philips Fidelio FT1 -levysoitin on valmistettu laadukkaista komponenteista, jotta saat levyistäsi parhaan mahdollisen äänen vuosien ajan. Voit toistaa vinyylilevyjä nopeudella 33 1/3 tai 45 rpm: valitse oikea nopeus kääntämällä tuntumaltaan miellyttävää 2-nopeuksista säädintä ja laske neula levylle.

Sisäänrakennettu kelkallinen CD-soitin

Sisäänrakennettu kelkallinen CD-soitin

Olipa kyseessä vanha, vuosien takainen kokoelma-CD tai uusi julkaisu, aseta hopeinen levy etupuolelta avautuvaan kelkkaan ja nauti sinulle tärkeästä musiikista. Sisäänrakennettu CD-soitin hyväksyy kaikki CD-formaatit, ja selkeästä LED-näytöstä näet kappale- ja toistotiedot.

Helppo langaton yhteys. Bluetooth® ja Auracast™

Helppo langaton yhteys. Bluetooth® ja Auracast™

FT1 muodostaa nopeasti pariliitoksen langattomien kaiuttimiesi tai kuulokkeidesi kanssa Bluetooth®-yhteydellä. Auracast™-tekniikalla voit myös lähettää toistamiasi levyjä ja CD-levyjä niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat, mikä sopii erinomaisesti juhliin. LC3-koodekin tuki takaa parhaan mahdollisen äänen.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.