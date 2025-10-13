Helppo langaton yhteys. Bluetooth® ja Auracast™

FT1 muodostaa nopeasti pariliitoksen langattomien kaiuttimiesi tai kuulokkeidesi kanssa Bluetooth®-yhteydellä. Auracast™-tekniikalla voit myös lähettää toistamiasi levyjä ja CD-levyjä niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat, mikä sopii erinomaisesti juhliin. LC3-koodekin tuki takaa parhaan mahdollisen äänen.