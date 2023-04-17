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Langattomat kuulokkeet

TAH1108BK/00

Pidä musiikki lähelläsi

Nauti vapaasti lempisisällöstäsi. Näillä langattomilla korvien päälle asetettavilla kuulokkeilla saat selkeän äänen ja 15 tuntia toistoaikaa. Korvakuppien painikkeilla musiikin ja puheluiden ohjaus hoituvat helposti, ja kokoon taittuva malli helpottaa säilytystä.

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Pidä musiikki lähelläsi

  • 30 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Bluetooth®

  • Kevyt kuulokesanka

  • Kokoontaitettavat

15 tuntia toistoaikaa ja pikalataus

Nämä korvien päälle asetettavat Bluetooth-kuulokkeet on helppo yhdistää. Kahden tunnin latauksella saat jopa 15 tuntia toistoaikaa. Jos virta alkaa olla vähissä, 15 minuutin pikalatauksella saat vielä 3 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun.

Terävä, kirkas ääni

Tehokkaat 30 mm:n neodyymielementit takaavat selkeän äänenlaadun, ja suljettu takaosa eristää ääntä tehokkaasti. Voit nauttia musiikistasi täysillä ilman pelkoa siitä, että se kuuluisi muille.

Helppo käyttää. Helppo hallita

Pehmustetut korvakupit lisäävät käyttömukavuutta kuuntelun aikana. Korvakupin painikkeilla voit säätää äänenvoimakkuutta, ohittaa tai keskeyttää kappaleita, vastata puheluihin tai hylätä ne – ja paljon muuta.

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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.