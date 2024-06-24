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Korvat peittävät kuulokkeet

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Aikasi on nyt
Korvat peittävissä kuulokkeissa on miellyttävä istuvuus ja selkeä ääni, jotta voit kuunnella suosikkikappaleitasi ja uusimpia podcasteja. Ihanteelliset jokapäiväiseen käyttöön. Kahden metrin johto on juuri sopivan pituinen, jotta voit liittää kuulokkeet suosikkilaitteisiisi.
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Aikasi on nyt

  • Pehmeät korvatyynyt

  • 40 mm:n elementit

  • Kevyt kuulokesanka

  • Kuulokkeissa 2 metrin johto

Äänet kohdalleen

Näillä langattomilla korvat peittävillä kuulokkeilla kuuntelet mukavasti niin pitkään kuin haluat. Tehokkaat 40 mm:n elementit takaavat terävän, kirkkaan äänen. Korvat peittävässä mallissa on hyvä passiivinen kohinanvaimennus, joten voit kuunnella muiden kuulematta.

Miellyttävä käyttää koko päivän. Jokapäiväiseen käyttöön

Pehmustettu, säädettävä kuulokepanta sopii päähän kuin päähän, ja pehmeät korvatyynyt soveltuvat erinomaisesti pitkäkestoiseen kuunteluun. Toistoaika on rajaton, koska akkua ei ole. Ihanteellinen uusimpien podcastien kuunteluun.

Kytke suosikkilaitteisiisi

Kahden metrin johdolla liität kuulokkeet kätevästi kannettavaan tietokoneeseen tai tablettiin. Liikkuessasi voit johdon ansiosta kuunnella kädet vapaina ja säilyttää laitteen turvallisesti laukussa tai taskussa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

7

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones

Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Edut

Goed geluid en een lang snoer

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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