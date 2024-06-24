2 vuoden takuu
TAH2005BK/00
Pehmeät korvatyynyt
40 mm:n elementit
Kevyt kuulokesanka
Kuulokkeissa 2 metrin johto
Näillä langattomilla korvat peittävillä kuulokkeilla kuuntelet mukavasti niin pitkään kuin haluat. Tehokkaat 40 mm:n elementit takaavat terävän, kirkkaan äänen. Korvat peittävässä mallissa on hyvä passiivinen kohinanvaimennus, joten voit kuunnella muiden kuulematta.
Pehmustettu, säädettävä kuulokepanta sopii päähän kuin päähän, ja pehmeät korvatyynyt soveltuvat erinomaisesti pitkäkestoiseen kuunteluun. Toistoaika on rajaton, koska akkua ei ole. Ihanteellinen uusimpien podcastien kuunteluun.
Kahden metrin johdolla liität kuulokkeet kätevästi kannettavaan tietokoneeseen tai tablettiin. Liikkuessasi voit johdon ansiosta kuunnella kädet vapaina ja säilyttää laitteen turvallisesti laukussa tai taskussa.
3.7
5:stä
7
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones
Arvioitu tuote: TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Edut
Goed geluid en een lang snoer
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor