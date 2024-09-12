2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH6506BK/00
Aktiivinen melunvaimennus
Ohuet ja kevyet
Pariliitos kahteen laitteeseen
Haluatko vaimentaa ympäristön melun? Näiden langattomien korvat peittävien kuulokkeiden korvakupeissa olevat sisäiset mikrofonit suodattavat pois moottorin äänen, joten voit keskittyä täysin musiikkiin.
Muotoilu erottuu edukseen soikeiden korvakuppien ja ohuen sangan ansiosta. Korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. 32 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson ja kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen.
Anna työpäivän sujua saumattomammin. Voit yhdistää langattomat kuulokkeet samaan aikaan kahteen Bluetooth-laitteeseen, joiden välillä voit vaihtaa tarpeen mukaan. Näin voit kuunnella musiikkia kannettavaltasi ja vastata puheluihin nopeasti.
2.9
5:stä
17
Arviot
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Edut
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Haitat
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Vahvistettu ostaja
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Edut
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Haitat
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Auriculares sem fios
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH6506BK Auriculares sem fios
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.