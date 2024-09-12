Ohut ja tyylikäs muotoilu. Korvat peittävä malli

Muotoilu erottuu edukseen soikeiden korvakuppien ja ohuen sangan ansiosta. Korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. 32 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson ja kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen.