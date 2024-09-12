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  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
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  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.
  • Joka hetki ja päivä.

Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Arviot
Joka hetki ja päivä.
Keskittyminen on näiden upean sirojen langattomien kuulokkeiden keskipisteessä. Missä kuunteletkin, voit keskittyä musiikkiin aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta. Voit myös pariliittää laitteen kätevästi kahteen laitteeseen.
Näytä kaikki edut

Joka hetki ja päivä.

  • Aktiivinen melunvaimennus

  • Ohuet ja kevyet

  • Pariliitos kahteen laitteeseen

Keskity musiikkiin. Aktiivinen melunvaimennus

Keskity musiikkiin. Aktiivinen melunvaimennus

Haluatko vaimentaa ympäristön melun? Näiden langattomien korvat peittävien kuulokkeiden korvakupeissa olevat sisäiset mikrofonit suodattavat pois moottorin äänen, joten voit keskittyä täysin musiikkiin.

Ohut ja tyylikäs muotoilu. Korvat peittävä malli

Muotoilu erottuu edukseen soikeiden korvakuppien ja ohuen sangan ansiosta. Korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. 32 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson ja kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen.

Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen. Tehokasta moniajoa

Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen. Tehokasta moniajoa

Anna työpäivän sujua saumattomammin. Voit yhdistää langattomat kuulokkeet samaan aikaan kahteen Bluetooth-laitteeseen, joiden välillä voit vaihtaa tarpeen mukaan. Näin voit kuunnella musiikkia kannettavaltasi ja vastata puheluihin nopeasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.9

5:stä

17

Arviot

3

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Edut

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Haitat

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Edut

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Haitat

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Auriculares sem fios

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH6506BK Auriculares sem fios

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
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  1. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.