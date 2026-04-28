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6000 seriesKorvat peittävät langattomat kuulokkeet

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Uppoudu mihin haluat

Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.

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Uppoudu mihin haluat

  • Pro-melunvaimennus

  • Korvat peittävä malli

  • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

  • Jopa 70 tuntia toistoaikaa

Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä,kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä,se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä,joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Kevyet,mukavat,kokoontaitettavat ja tyylikkäät!

Kevyet,mukavat,kokoontaitettavat ja tyylikkäät!

Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyynyt takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa,ja korvakupit voi taittaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin,jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

40 mm:n elementit takaavat upean äänen,ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

12

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

28/04/2026

Suomi

Suomi

Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti

Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.

Edut

Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa

Haitat

Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Käyttöpäivä 2026-04-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Käyttöpäivä 2026-04-27

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Edut

Leicht und lange akkuzeit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2023-08-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-08-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2024-08-14

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