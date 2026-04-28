2 vuoden takuu
Uppoudu mihin haluat
Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.
Pro-melunvaimennus
Korvat peittävä malli
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Jopa 70 tuntia toistoaikaa
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä,kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä,se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä,joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyynyt takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa,ja korvakupit voi taittaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin,jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.
40 mm:n elementit takaavat upean äänen,ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.
3.7
5:stä
12
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Vema from Finland
28/04/2026
Suomi
Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti
Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.
Edut
Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa
Haitat
Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Käyttöpäivä 2026-04-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Käyttöpäivä 2026-04-27
Tobi_Z
20/09/2024
Deutschland
"Top Kopfhörer
Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!
Edut
Leicht und lange akkuzeit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2023-08-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2023-08-20
Luffytaro
14/09/2024
Deutschland
Top-Klang zum kleinen Preis
Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-08-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2024-08-14