2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH8505BK/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puheaikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge -latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.
Aktiivisen melunvaimennuksen avulla voit sulkea kaiken muun pois. Voit vaientaa junan tai vilkkaan toimiston äänet yhdellä painalluksella. Kun olet liikenteessä, voit kuunnella musiikkia ja havaita kadun äänet taustaäänitilassa.
Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat soittolistojen ja podcastien syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet. Pehmeät korvatyynyt peittävät korvan kokonaan ja estävät ulkopuolelta kuuluvan melun. Kevyttä ja pehmeää kuulokesankaa on helppo säätää, eivätkä nämä kuulokkeet takerru hiuksiin.
4.0
5:stä
8
Arviot
Ewisen
05/02/2022
Sverige
Fantastiska
Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Vaart
30/05/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Edut
Super geluid
Haitat
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Saattaa vaihdella