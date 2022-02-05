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  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
  • Hallitse äänettömyyttä
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Tuotanto lopetettu

Hi-Res-äänentoisto, langattomat kuulokkeet

TAH8505BK/00

4
| (8) Arviot
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Kuule musiikki, älä sadetta. Voit hallita langattomien korvien päällä olevien kuulokkeiden aktiivista melunvaimennusta tilanteen mukaan. Kuuntelu ei keskeydy 30 tunnin toistoajan ja joustavan pikalatauksen ansiosta
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langattomat aktiiviset melunvaimennuskuulokkeet

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  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

30 tuntia toisto- tai puheaikaa (25 tuntia, jos melunvaimennus on käytössä)

Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puheaikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge -latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.

Aktiivinen melunvaimennus (ANC). Keskity vain musiikkiin

Aktiivisen melunvaimennuksen avulla voit sulkea kaiken muun pois. Voit vaientaa junan tai vilkkaan toimiston äänet yhdellä painalluksella. Kun olet liikenteessä, voit kuunnella musiikkia ja havaita kadun äänet taustaäänitilassa.

Pehmeä, säädettävä kuulokesanka. Pehmeät korvatyynyt

Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat soittolistojen ja podcastien syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet. Pehmeät korvatyynyt peittävät korvan kokonaan ja estävät ulkopuolelta kuuluvan melun. Kevyttä ja pehmeää kuulokesankaa on helppo säätää, eivätkä nämä kuulokkeet takerru hiuksiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

8

Arviot

3
1

05/02/2022

Sverige

Sverige

Fantastiska

Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

30/05/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Edut

Super geluid

Haitat

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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  1. Saattaa vaihdella