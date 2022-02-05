30 tuntia toisto- tai puheaikaa (25 tuntia, jos melunvaimennus on käytössä)

Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puheaikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge -latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.