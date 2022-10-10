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  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
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  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu
  • Vangitseviksi suunniteltu

Tuotanto lopetettu

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Arviot
Vangitseviksi suunniteltu
Inspiraatiota, motivaatiota ja keskittymistä. Korvat peittävissä langattomissa kuulokkeissa on erinomainen aktiivinen melunvaimennus ja selkeä puheluääni. Integroidun Google Assistantin avulla voit tehdä enemmän ilman käsiä.
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Vangitseviksi suunniteltu

  • Pro-melunvaimennus

  • Integroitu Google Assistant

  • Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen

  • Kosketusohjattava

Aktiivinen hybridimelunvaimennus. Keskity olennaiseen.

Aktiivinen hybridimelunvaimennus. Keskity olennaiseen.

Uppoudu musiikkiin langattomien kuulokkeiden avulla. Yksi ulkoinen ja yksi sisäinen mikrofoni suodattavat ulkoiset äänet pois, ja taustaäänitilassa voit halutessasi keskittyä ympäristöön.

Pyöristetty, korvat peittävä malli. Tyylikäs ulkonäkö, loistava ääni

Pyöristetty, korvat peittävä malli. Tyylikäs ulkonäkö, loistava ääni

Pyöreä muotoilu erottuu joukosta, ja korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. Huippuunsa viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson, tasapainoisen keskialueen ja upeat korkeat taajuudet.

Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta

Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta

Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Philipsin kuulokesovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Säädä tasoa itse tai valitse esiasetetuista äänityyleistä. Lisäksi voit vaihdella esimääritettyjen ANC-tilojen välillä yhdellä napautuksella.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.4

5:stä

18

Arviot

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Edut

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Haitat

Kein aptx

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Edut

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Haitat

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Edut

Heerlijke en snelle bediening.

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  2. Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.