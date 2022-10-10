2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAH9505BK/00
Pro-melunvaimennus
Integroitu Google Assistant
Bluetooth-yhteys kahteen laitteeseen
Kosketusohjattava
Uppoudu musiikkiin langattomien kuulokkeiden avulla. Yksi ulkoinen ja yksi sisäinen mikrofoni suodattavat ulkoiset äänet pois, ja taustaäänitilassa voit halutessasi keskittyä ympäristöön.
Pyöreä muotoilu erottuu joukosta, ja korvat peittävät kuulokkeet eristävät passiivisesti ulkopuolelta kuuluvat äänet. Huippuunsa viritetyt 40 mm:n elementit tuottavat täyteläisen basson, tasapainoisen keskialueen ja upeat korkeat taajuudet.
Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Philipsin kuulokesovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Säädä tasoa itse tai valitse esiasetetuista äänityyleistä. Lisäksi voit vaihdella esimääritettyjen ANC-tilojen välillä yhdellä napautuksella.
2.4
5:stä
18
Arviot
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Edut
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Haitat
Kein aptx
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Vahvistettu ostaja
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Edut
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Haitat
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Edut
Heerlijke en snelle bediening.
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.