2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAJP10/00
Philipsin Georg Jensen -virtalähde
Kun haluat, että tekniikka on kaunista, valitse tämä virtalähde. Tummanruskean nahan ja kiillotetun teräksen alle kätkeytyy langaton Qi-latausalusta. Irrotettava hihna on myös USB-A–USB-C-kaapeli.
Suuren latauspinnan ansiosta puhelin on helppo asettaa alustalle, ja suurin latausteho on 5 W.
Tummanruskea silikoninen kantohihna sisältää USB-A–USB-C-liitännät virtalähteen lataamista varten.
Georg Jensenin suunnittelemat kiillotetut teräselementit
4.3
5:stä
3
Arviot
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Edut
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2021-04-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Edut
Geïntegreerde kabel
Haitat
Zwaar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2021-01-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Vahvistettu ostaja
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Edut
Geen
Haitat
Zie boven
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2022-05-26
Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Käyttöpäivä 2022-05-26