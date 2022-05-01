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Tuotanto lopetettu

Philipsin Georg Jensen -virtalähde

TAJP10/00

4.3

| (3) Arviot

Philipsin Georg Jensen -virtalähde

Kun haluat, että tekniikka on kaunista, valitse tämä virtalähde. Tummanruskean nahan ja kiillotetun teräksen alle kätkeytyy langaton Qi-latausalusta. Irrotettava hihna on myös USB-A–USB-C-kaapeli.

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Tehoa tyylikkäästi

Philipsin Georg Jensen -virtalähde

Suurin latausteho 5 W

Suuren latauspinnan ansiosta puhelin on helppo asettaa alustalle, ja suurin latausteho on 5 W.

Irrotettava kantohihna toimii myös USB-A–USB-C-kaapelina

Tummanruskea silikoninen kantohihna sisältää USB-A–USB-C-liitännät virtalähteen lataamista varten.

Georg Jensenin suunnittelemat kiillotetut teräselementit

Georg Jensenin suunnittelemat kiillotetut teräselementit

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.3

5:stä

3

Arviot

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Edut

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2021-04-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Edut

Geïntegreerde kabel

Haitat

Zwaar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2021-01-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Edut

Geen

Haitat

Zie boven

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2022-05-26

Arvioitu tuote: TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Käyttöpäivä 2022-05-26

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