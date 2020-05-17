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Tuotanto lopetettu

Philips Georg Jensen -kaiutin

TAJS30/00

Nauti musiikista tyylillä

Upean kaareva ja kosketeltava. Tämä pieni Bluetooth-kaiutin kääntää päät kaikkialla villasekoitekankaansa ja kiillotetun ruostumattoman yläosansa ansiosta. Saat terävän äänen ja jopa 6 tuntia toistoaikaa.

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Nauti musiikista tyylillä

  • Bluetooth®

  • 4 W:n lähtöteho

  • 6 tunnin toistoaika

  • IPX7-vesitiivis

Kosketeltava harmonia. Georg Jensenin suunnittelemat kiillotetut teräselementit

Kosketeltava harmonia. Georg Jensenin suunnittelemat kiillotetut teräselementit

Yhteistyössä Georg Jensenin kanssa suunniteltu pieni, kaareva Bluetooth-kaiutin on yksinkertaisen kaunis, mutta silti ajattoman tyylikäs. Kiillotetusta teräksestä valmistettu yläosa ja Kvadrat-kaiutinkangas täydentävät tyylikkäästi toisiaan. Kaiutin on loistava esimerkki Philipsin ja Georg Jensenin menestyksekkäästä yhteistyöstä.

Kvadrat-kaiutinkangas. Päästää äänen läpi.

Kvadrat-kaiutinkangas. Päästää äänen läpi.

Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.

6 tunnin toistoaika. Pariliitoksella stereoääni

6 tunnin toistoaika. Pariliitoksella stereoääni

Täyteen ladatun akun virta riittää 6 tunnin toistoaikaan, ja kaiuttimessa on äänenvoimakkuuden säädinpainikkeet. Pariliittämällä samanlaiseen Philips Georg Jensen -kaiuttimeen voit nauttia musiikista stereona. Paina vain virtapainiketta 2 sekuntia.

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