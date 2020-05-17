2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAJS30/00
Nauti musiikista tyylillä
Upean kaareva ja kosketeltava. Tämä pieni Bluetooth-kaiutin kääntää päät kaikkialla villasekoitekankaansa ja kiillotetun ruostumattoman yläosansa ansiosta. Saat terävän äänen ja jopa 6 tuntia toistoaikaa.
Bluetooth®
4 W:n lähtöteho
6 tunnin toistoaika
IPX7-vesitiivis
Yhteistyössä Georg Jensenin kanssa suunniteltu pieni, kaareva Bluetooth-kaiutin on yksinkertaisen kaunis, mutta silti ajattoman tyylikäs. Kiillotetusta teräksestä valmistettu yläosa ja Kvadrat-kaiutinkangas täydentävät tyylikkäästi toisiaan. Kaiutin on loistava esimerkki Philipsin ja Georg Jensenin menestyksekkäästä yhteistyöstä.
Kaiutin on päällystetty laadukkaalla kaiutinkankaalla, jonka on luonut huippuvalmistaja Kvadrat. Upea villasekoitemateriaali on akustisesti läpinäkyvää, joten jokainen yksityiskohta välittyy kaiuttimesta huoneeseen vapaasti.
Täyteen ladatun akun virta riittää 6 tunnin toistoaikaan, ja kaiuttimessa on äänenvoimakkuuden säädinpainikkeet. Pariliittämällä samanlaiseen Philips Georg Jensen -kaiuttimeen voit nauttia musiikista stereona. Paina vain virtapainiketta 2 sekuntia.
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