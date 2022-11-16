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Tuotanto lopetettu

Internet-radio

TAM2805/10

3.6

| (26) Arviot

Erittäin ohut. Täynnä ominaisuuksia.

Tila vähissä? Viihteelle sitä riittää aina. Tämä ohut seinälle kiinnitettävä mikrojärjestelmä tukee internet-radion ja DAB+:n lisäksi Spotify Connectia ja Bluetooth-suoratoistoa. Voit liittää siihen jopa oman CD- tai levysoittimen.

Näytä kaikki edut

Erittäin ohut. Täynnä ominaisuuksia.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Yksi pieni järjestelmä kaikelle musiikille

Etsitkö uutta kuunneltavaa? Tällä mikrojärjestelmällä voit valita tuhansista digitaali- tai internet-radiokanavista eri puolilta maailmaa – ilman häiritsevää kohinaa. Voit suoratoistaa musiikkia, podcasteja ja muuta Bluetoothin kautta, kun taas äänitulon kautta voit liittää langalliset lähteet.

Täydellinen pieniin tiloihin

Voit pitää tätä ohutta mikrojärjestelmää mukana toimitettavalla jalustalla tai kiinnittää sen suoraan seinään. Kaksi koko äänialueen elementtiä tuottavat kirkkaan stereoäänen.

Helppoa toistoa. Mahtavaa kuuntelua

Toistatko Spotifysta? Tässä Bluetooth-internet-radiossa on Spotify Connect. Käytä mobiililaitettasi kaukosäätimenä, kun radio toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia – suoraan Spotifyn palvelimista. Kaksi koko äänialueen elementtiä tuottavat kirkkaan stereoäänen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

26

Arviot

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Edut

The Best Radio Ever

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Internet Radio

Käyttöpäivä 2022-10-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Internet Radio

Käyttöpäivä 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Edut

La radio Internet.Spotify.

Haitat

Una base troppo plasticosa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Radio via Internet

Käyttöpäivä 2023-01-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Radio via Internet

Käyttöpäivä 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Edut

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Haitat

nog niet gevonden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Internetradio

Käyttöpäivä 2020-08-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM2805 Internetradio

Käyttöpäivä 2020-08-24

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