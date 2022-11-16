2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAM2805/10
Erittäin ohut. Täynnä ominaisuuksia.
Tila vähissä? Viihteelle sitä riittää aina. Tämä ohut seinälle kiinnitettävä mikrojärjestelmä tukee internet-radion ja DAB+:n lisäksi Spotify Connectia ja Bluetooth-suoratoistoa. Voit liittää siihen jopa oman CD- tai levysoittimen.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Etsitkö uutta kuunneltavaa? Tällä mikrojärjestelmällä voit valita tuhansista digitaali- tai internet-radiokanavista eri puolilta maailmaa – ilman häiritsevää kohinaa. Voit suoratoistaa musiikkia, podcasteja ja muuta Bluetoothin kautta, kun taas äänitulon kautta voit liittää langalliset lähteet.
Voit pitää tätä ohutta mikrojärjestelmää mukana toimitettavalla jalustalla tai kiinnittää sen suoraan seinään. Kaksi koko äänialueen elementtiä tuottavat kirkkaan stereoäänen.
Toistatko Spotifysta? Tässä Bluetooth-internet-radiossa on Spotify Connect. Käytä mobiililaitettasi kaukosäätimenä, kun radio toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia – suoraan Spotifyn palvelimista. Kaksi koko äänialueen elementtiä tuottavat kirkkaan stereoäänen.
3.6
5:stä
26
Arviot
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Edut
The Best Radio Ever
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Internet Radio
Käyttöpäivä 2022-10-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Internet Radio
Käyttöpäivä 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Vahvistettu ostaja
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Edut
La radio Internet.Spotify.
Haitat
Una base troppo plasticosa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Radio via Internet
Käyttöpäivä 2023-01-28
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Radio via Internet
Käyttöpäivä 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Edut
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Haitat
nog niet gevonden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Internetradio
Käyttöpäivä 2020-08-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM2805 Internetradio
Käyttöpäivä 2020-08-24