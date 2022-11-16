Erittäin ohut. Täynnä ominaisuuksia.

Tila vähissä? Viihteelle sitä riittää aina. Tämä ohut seinälle kiinnitettävä mikrojärjestelmä tukee internet-radion ja DAB+:n lisäksi Spotify Connectia ja Bluetooth-suoratoistoa. Voit liittää siihen jopa oman CD- tai levysoittimen.