Globalement les fonctionnalités sont intéressantes, mais le son n'est pas à la hauteur de mes espérances Ce que j'ai aimé : - Le manuel de mise en route est clair et schématique et la chaîne est facile à prendre en main - De nombreuses sources sont possibles : CD, Bluetooth, Clé USB, Radio FM, Auracast - On peut utiliser une application sur le smartphone pour commander la chaîne Ce que je n'ai pas aimé : - la télécommande est optique, aujourd'hui on peut utiliser des technologies qui fonctionnent sans se diriger vers la chaîne et qui traversent les obstacles - impossible d'allumer la chaîne avec l'application - il manque un manuel plus détaillé - le son semble globalement étouffé, même en jouant avec les égaliseurs qui ne sont d'ailleurs pas convaincants, ni par la diversité ni par le résultat. Les musiques instrumentales ou les musiques avec basse sont décevantes.