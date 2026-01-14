2 vuoden takuu
TAM3205M2/12
Bassorefleksikaiuttimet
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, äänitulo
Voit nauttia kirkkaasta, selkeästä stereoäänestä, jossa on syvä basso. Hyllylle sijoitettavat kaiuttimet ottavat kaiken hyödyn irti järjestelmän 20 W:n (RMS) tehosta, 3 tuuman bassokaiuttimista ja bassorefleksiporteista. Digitaalisen äänensäädön avulla voit valita esiasetetun äänityylin – saat aina parhaan äänenlaadun musiikista radiokuunnelmiin.
Musiikki, podcastit, uutiset, kuunnelmat, urheilu – luettelo on loputon! Voit suoratoistaa ääntä Bluetoothin kautta, kuunnella FM-radiota tai yhdistää äänitulon kautta muihin lähteisiin, kuten USB-muistitikkuun tai levysoittimeen. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja CD-soittimella voit toistaa MP3 CD -levyjä ja tallennettuja CD-levyjä.
Bluetooth LE Audio ja LC3-koodekki tarjoavat huomattavasti paremman äänenlaadun suoratoistossa. Auracast on myös tuettu, joten voit suoratoistaa yhteensopivasta älylaitteesta mikrojärjestelmään ja muihin Auracast-yhteensopiviin kaiuttimiin.
3.8
5:stä
9
Arviot
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Sistema micro de música
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Microchaîne
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Edut
Goed geluid
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Arvioitu tuote: TAM3205M2 Micromuzieksysteem