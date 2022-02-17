Valmiina suosikkimusiikille

Kuulet kaikki suoratoistamasi podcastit ja soittolistat entistä paremmin. Tutustu CD-kokoelmaasi uudelleen tai kuuntele radiota. Tämä perinteikkään näköinen mikrojärjestelmä kuulostaa hyvältä pienissä tiloissa, ja siihen voi liittää muita lähteitä USB- tai äänituloon.