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  • Valmiina suosikkimusiikille
  • Valmiina suosikkimusiikille
  • Valmiina suosikkimusiikille
  • Valmiina suosikkimusiikille
  • Valmiina suosikkimusiikille

Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

TAM3205/12

3.4
| (11) Arviot
Valmiina suosikkimusiikille
Kuulet kaikki suoratoistamasi podcastit ja soittolistat entistä paremmin. Tutustu CD-kokoelmaasi uudelleen tai kuuntele radiota. Tämä perinteikkään näköinen mikrojärjestelmä kuulostaa hyvältä pienissä tiloissa, ja siihen voi liittää muita lähteitä USB- tai äänituloon.
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Valmiina suosikkimusiikille

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-portti lataamiseen

  • 18 W

Kaikki musiikki

Tällä tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa esimerkiksi soittolistoja Bluetoothin kautta, toistaa CD-levyjä ja kuunnella FM-radiota. Digitaalisessa, selkeä-äänisessä radiovirittimessä on 10 esiasetusta, ja CD-soitin tunnistaa MP3-CD-levyt ja tallennetut CD-levyt.

Bassorefleksikaiuttimet. Kirkkaat matalat äänet

Hyllylle sijoitettavissa kaiuttimissa on selkeä ääni, ja 3 tuuman bassokaiuttimet ja bassorefleksiportit takaavat voimakkaan basson. 18 watin enimmäislähtöteholla voidaan tuottaa sopiva ääni pieneen tilaan, kuten kotitoimistoon tai makuuhuoneeseen.

Moderni klassikko

Kaksivärinen keskusyksikkö ja kaiutinkotelo tuovat mieleen hifi-erillissarjat. Kuvioitu äänenvoimakkuuden säädin lisää analogisen laitteen tuntua. Laitteen etupuolella on painikkeet toistoa ja lähteen valintaa varten.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

11

Arviot

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiksystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Edut

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Microcadena

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Microcadena

31/12/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tyylikäs ja laadukas

Pienikokoinen ja hyvännäköinen. Helppo sijoittaa pieneenkin tilaan. Äänenlaatu riittävän hyvä.

Edut

Hinta-laatusuhde kohdillaan. Yksinkertainen käyttää.

Haitat

Kuulokeliitäntä ja kaapeliantenni olisi ollut plussaa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä

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