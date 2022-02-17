2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-portti lataamiseen
18 W
Tällä tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa esimerkiksi soittolistoja Bluetoothin kautta, toistaa CD-levyjä ja kuunnella FM-radiota. Digitaalisessa, selkeä-äänisessä radiovirittimessä on 10 esiasetusta, ja CD-soitin tunnistaa MP3-CD-levyt ja tallennetut CD-levyt.
Hyllylle sijoitettavissa kaiuttimissa on selkeä ääni, ja 3 tuuman bassokaiuttimet ja bassorefleksiportit takaavat voimakkaan basson. 18 watin enimmäislähtöteholla voidaan tuottaa sopiva ääni pieneen tilaan, kuten kotitoimistoon tai makuuhuoneeseen.
Kaksivärinen keskusyksikkö ja kaiutinkotelo tuovat mieleen hifi-erillissarjat. Kuvioitu äänenvoimakkuuden säädin lisää analogisen laitteen tuntua. Laitteen etupuolella on painikkeet toistoa ja lähteen valintaa varten.
3.4
5:stä
11
Arviot
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiksystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Edut
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Microcadena
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Microcadena
Muumi45
31/12/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tyylikäs ja laadukas
Pienikokoinen ja hyvännäköinen. Helppo sijoittaa pieneenkin tilaan. Äänenlaatu riittävän hyvä.
Edut
Hinta-laatusuhde kohdillaan. Yksinkertainen käyttää.
Haitat
Kuulokeliitäntä ja kaapeliantenni olisi ollut plussaa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä