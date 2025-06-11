2 vuoden takuu
TAM3505M2/12
Bassorefleksikaiuttimet
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, äänitulo
Voit nauttia kirkkaasta, selkeästä stereoäänestä, jossa on syvä basso. Hyllylle sijoitettavat kaiuttimet ottavat kaiken hyödyn irti järjestelmän 20 W:n (RMS) tehosta, 3 tuuman bassokaiuttimista ja bassorefleksiporteista. Digitaalisen äänensäädön avulla voit valita esiasetetun äänityylin – saat aina parhaan äänenlaadun musiikista radiokuunnelmiin.
Musiikki, podcastit, uutiset, kuunnelmat, urheilu – luettelo on loputon! Voit kuunnella kristallinkirkasta DAB+/FM-radiota, suoratoistaa ääntä Bluetoothin kautta tai yhdistää äänitulon kautta muihin lähteisiin, kuten USB-muistitikkuun tai levysoittimeen. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja CD-soittimella voit toistaa MP3 CD -levyjä ja tallennettuja CD-levyjä.
Bluetooth LE Audio ja LC3-koodekki tarjoavat huomattavasti paremman äänenlaadun suoratoistossa. Auracast on myös tuettu, joten voit suoratoistaa yhteensopivasta älylaitteesta mikrojärjestelmään ja muihin Auracast-yhteensopiviin kaiuttimiin.
4.8
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Edut
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Haitat
nothing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Micro Music System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Edut
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Arvioitu tuote: TAM3505M2 Mini Stereoanlage