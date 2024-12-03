2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-portti lataamiseen
60 W, äänitulo
Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa soittolistoja, kuunnella CD-levyjä sekä DAB+- ja FM-radioita. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja CD-soittimella voi toistaa MP3 CD -levyjä ja tallennettuja CD-levyjä.
Bassokaiuttimet, diskanttielementit ja bassorefleksiportit antavat hyllylle sijoitettaville kaiuttimille kirkkaan äänen ja syvän basson. 60 watin lähtöteho tuo äänen kaikkiin huoneisiin. Ihanteellinen sekä intiimeihin että avariin tiloihin.
Kaksivärinen keskusyksikkö ja kaiutinkotelo tuovat mieleen hifi-erillissarjat. Kuvioitu äänenvoimakkuuden säädin lisää analogisen laitteen tuntua. Laitteen etupuolella on painikkeet toistoa ja lähteen valintaa varten.
4.0
5:stä
42
Arviot
Farbror Nisse
03/12/2024
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra ljud och mottagning.
Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?
Edut
Bra pris, bra ljud.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Mikromusiksystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Mikromusiksystem
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Edut
Plenty of features
Haitat
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System
Ribbon
23/03/2021
United Kingdom
This system is great
It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.
Edut
All super as yet.
Haitat
Not found any
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System