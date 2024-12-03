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  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
  • Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.

Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

TAM4505/12

4
| (42) Arviot
Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.
Paranna kuuntelukokemustasi kotona tällä klassisen näköisellä mikrojärjestelmällä. Nauti kristallinkirkkaasta DAB+/ FM-digitaaliradiosta, suoratoista musiikkia ja podcasteja tai toista CD-levyjä – kaikki tämä täyteläisellä 60 watin äänentoistolla. Voit liittää muita lähteitä USB- tai äänitulon kautta.
Näytä kaikki edut

Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-portti lataamiseen

  • 60 W, äänitulo

Kaikki musiikki

Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa soittolistoja, kuunnella CD-levyjä sekä DAB+- ja FM-radioita. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja CD-soittimella voi toistaa MP3 CD -levyjä ja tallennettuja CD-levyjä.

Bassorefleksikaiuttimet. Kirkkaat matalat äänet

Bassokaiuttimet, diskanttielementit ja bassorefleksiportit antavat hyllylle sijoitettaville kaiuttimille kirkkaan äänen ja syvän basson. 60 watin lähtöteho tuo äänen kaikkiin huoneisiin. Ihanteellinen sekä intiimeihin että avariin tiloihin.

Moderni klassikko

Kaksivärinen keskusyksikkö ja kaiutinkotelo tuovat mieleen hifi-erillissarjat. Kuvioitu äänenvoimakkuuden säädin lisää analogisen laitteen tuntua. Laitteen etupuolella on painikkeet toistoa ja lähteen valintaa varten.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

42

Arviot

03/12/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra ljud och mottagning.

Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?

Edut

Bra pris, bra ljud.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Mikromusiksystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Mikromusiksystem

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Edut

Plenty of features

Haitat

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System

23/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

This system is great

It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.

Edut

All super as yet.

Haitat

Not found any

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM4505 Micro Music System

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