Tyylikäs muotoilu, täyteläinen ääni.

Paranna kuuntelukokemustasi kotona tällä klassisen näköisellä mikrojärjestelmällä. Nauti kristallinkirkkaasta DAB+/ FM-digitaaliradiosta, suoratoista musiikkia ja podcasteja tai toista CD-levyjä – kaikki tämä täyteläisellä 60 watin äänentoistolla. Voit liittää muita lähteitä USB- tai äänitulon kautta.