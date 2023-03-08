Kaikki musiikki, podcastit ja paljon muuta

Klassisesta musiikista uusimpiin podcasteihin. Voit toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia Spotify Connectin Wi-Fi-yhteyden kautta sekä soittolistoja ja paljon muuta Bluetooth-yhteydellä, kuunnella CD-levyjä tai yhdistää muihin lähteisiin USB- tai ääniliitännällä.