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Mikromusiikkijärjestelmä

TAM6805/10

3.9

| (98) Arviot | 81% suosittelee tätä tuotetta

Kaikki yhdessä paketissa

Kompakti monitoiminen mikrojärjestelmä toistaa niin internet-radiosta, Spotify Connectista, Bluetooth-yhteydellä ja CD-soittimesta. Siihen voi myös liittää muita lähteitä USB- tai ääniliitännällä. Nauti täyteläisestä äänestä järjestelmällä, joka sopii kaikkiin tiloihin.

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Kaikki yhdessä paketissa

  • Internet-radio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3/CD

  • 50 W

Kaikki musiikki, podcastit ja paljon muuta

Kaikki musiikki, podcastit ja paljon muuta

Klassisesta musiikista uusimpiin podcasteihin. Voit toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia Spotify Connectin Wi-Fi-yhteyden kautta sekä soittolistoja ja paljon muuta Bluetooth-yhteydellä, kuunnella CD-levyjä tai yhdistää muihin lähteisiin USB- tai ääniliitännällä.

Internet-radio. DAB+ FM -radio

Internet-radio. DAB+ FM -radio

Tämä internet-radio on mahdollisuutesi kuunnella ohjelmia tuhansilta maailmanlaajuisilta asemilta. Digitaalinen radioviritin takaa kristallinkirkkaan äänen. Voit tallentaa esivalintoja internet-, DAB+- tai FM-asemilta.

Integroitu bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Integroitu bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Kaksi kaiutinta on integroitu mikrojärjestelmäkoteloon. Koko äänialueen kaiutinelementit ja bassorefleksiportit takaavat kirkkaan äänen ja syvän basson. 50 watin enimmäislähtöteho on täydellinen keittiöihin, toimistoihin ja pienikokoisiin olohuoneisiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

98

Arviot

81%

suosittelee tätä tuotetta

08/03/2023

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

Verdt pengene

Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusikkanlegg

Käyttöpäivä 2022-11-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusikkanlegg

Käyttöpäivä 2022-11-08

12/11/2024

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

En glad kunde

Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusiksystem

Käyttöpäivä 2023-10-12

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusiksystem

Käyttöpäivä 2023-10-12

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent internet radio with cd player

Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!

Edut

Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.

Haitat

A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Micro Music System

Käyttöpäivä 2026-04-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: TAM6805 Micro Music System

Käyttöpäivä 2026-04-29

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