2 vuoden takuu
Kaikki yhdessä paketissa
Kompakti monitoiminen mikrojärjestelmä toistaa niin internet-radiosta, Spotify Connectista, Bluetooth-yhteydellä ja CD-soittimesta. Siihen voi myös liittää muita lähteitä USB- tai ääniliitännällä. Nauti täyteläisestä äänestä järjestelmällä, joka sopii kaikkiin tiloihin.
Internet-radio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3/CD
50 W
Klassisesta musiikista uusimpiin podcasteihin. Voit toistaa Spotifyn huippulaatuista signaalia Spotify Connectin Wi-Fi-yhteyden kautta sekä soittolistoja ja paljon muuta Bluetooth-yhteydellä, kuunnella CD-levyjä tai yhdistää muihin lähteisiin USB- tai ääniliitännällä.
Tämä internet-radio on mahdollisuutesi kuunnella ohjelmia tuhansilta maailmanlaajuisilta asemilta. Digitaalinen radioviritin takaa kristallinkirkkaan äänen. Voit tallentaa esivalintoja internet-, DAB+- tai FM-asemilta.
Kaksi kaiutinta on integroitu mikrojärjestelmäkoteloon. Koko äänialueen kaiutinelementit ja bassorefleksiportit takaavat kirkkaan äänen ja syvän basson. 50 watin enimmäislähtöteho on täydellinen keittiöihin, toimistoihin ja pienikokoisiin olohuoneisiin.
3.9
5:stä
98
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
Komponisten 2020
08/03/2023
Norge
Vahvistettu ostaja
Verdt pengene
Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.
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Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusikkanlegg
Käyttöpäivä 2022-11-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusikkanlegg
Käyttöpäivä 2022-11-08
Røde
12/11/2024
Danmark
Vahvistettu ostaja
En glad kunde
Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.
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Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusiksystem
Käyttöpäivä 2023-10-12
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM6805 Mikromusiksystem
Käyttöpäivä 2023-10-12
Sturfc
20/05/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent internet radio with cd player
Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!
Edut
Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.
Haitat
A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.
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Arvioitu tuote: TAM6805 Micro Music System
Käyttöpäivä 2026-04-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: TAM6805 Micro Music System
Käyttöpäivä 2026-04-29